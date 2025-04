Ruud van Nistelrooij vestigt dramatisch en pijnlijk record door nieuwe nederlaag

Ruud van Nistelrooij heeft maandagavond opnieuw een nederlaag geleden met Leicester City. In eigen huis werd er met 0-3 verloren van Newcastle United. Het gat van nummer negentien Leicester met de veilige zeventiende plek is met nog zeven duels te spelen liefst vijftien punten, waardoor degradatie al een feit lijkt. Newcastle passeert door de zege Manchester City en staat nu vijfde in de Premier League.

Bijzonderheden:

Het duel begon dramatisch voor Leicester, want al binnen elf minuten stond het 0-2. Eerst tikte Jacob Murphy bij de tweede paal en lage voorzet van Tino Livramento binnen (0-1), even later maakte Murphy uit de rebound ook de 0-2, nadat een waanzinnig afstandsschot van Fabian Schär vanaf de middenlijn op de lat was beland.

Ook de 0-3 viel nog voor rust. Leicester-doelman Mads Hermansen had nog een antwoord op een schot van Joelinton, maar uit de rebound scoorde Harvey Barnes alsnog: 0-3. In de tweede helft deed Newcastle het rustiger aan, terwijl Leicester niet in staat was nog iets terug te doen.

Door dit resultaat heeft Leicester bovendien een negatief record te pakken. Het is het eerste team in de geschiedenis van het Engelse hoogste niveau dat acht thuisduels op rij verliest zonder te scoren.

Leicester City - Newcastle United 0-3

2’ 0-1 Jacob Murphy (assist: Tino Livramento)

11’ 0-2 Jacob Murphy

34’ 0-3 Harvey Barnes