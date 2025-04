Johan Derksen: 'Ik begrijp niet dat dit in Nederland kan! Je hoort het ook zelden...'

Johan Derksen neemt het maandag op voor journalist Henk Mees. Laatstgenoemde schreef onlangs een harde column in het Brabants Dagblad over Willem II-trainer Peter Maes, die daarna gecorrigeerd moest worden.

In de wekelijkse column van Mees werd onder meer gesteld dat Willem II-trainer Peter Maes jaren geleden ‘2,3 miljoen zwart’ verdiende aan ‘illegale deals met spelersmakelaars’. "Dat is ten onrechte", zo rectificeerde het Brabants Dagblad even later.

"In de desbetreffende zaak is Maes niet veroordeeld, hij heeft een schikking getroffen. Die schikking (die in de column ook wordt benoemd) was bovendien met de Belastingdienst. Niet zoals geschreven met Justitie, dat niet tot vervolging is overgegaan", aldus het BD.

Derksen is verbolgen over de rectificatie. De analist van Vandaag Inside vindt dat Mees in bescherming had moeten worden genomen door zijn hoofdredacteur André Trompers. "Die laat een columnist, het gezicht van de krant die al 600 columns heeft geschreven, als een baksteen vallen..."

"Henk schrijft een column... Die gaat naar de eindredacteur, die hem goedkeurt voor publicatie. Een hoofdredacteur moet én achter zijn eindredacteur én achter zijn columnist staan. Een columnist moet je altijd beschermen."

Derksen haalt hard uit naar interim-hoofdredacteur Trompers. "Echt niet te geloven! Een man met autoriteitenvrees. Een laffe slappe man die zijn oren laat hangen naar de commercie. En dan een slaafse recticitatie op de voorpagina zetten..."

"Ik begrijp niet dat dit in Nederland vandaag de dag nog gebeurt", aldus Derksen. "Je hoort het ook zelden."