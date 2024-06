Pak 50x je inzet als Polen vrijdag wint van Oostenrijk op het EK!

Polen won zondag nipt van het Nederlands elftal. Vrijdag is er kans op revanche in het groepsduel met Oostenrijk. Gaat het Robert Lewandowski en consorten lukken? Win vijftig keer je inzet bij winst van Polen. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Polen mocht zondag in het Volksparkstadion in Hamburg lang hopen op een goed resultaat tegen Oranje. In de slotfase ging het echter alsnog mis. Wout Weghorst kwam binnen de lijnen bij Oranje en tekende prompt voor de bevrijdende 2-1 voor het elftal van bondscoach Ronald Koeman.

Wint Polen vrijdag van Oostenrijk? Win vijftig keer je inzet bij winst van Polen. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken! Deze UniBoost is te spelen voor nieuwe klanten van 24 jaar en ouder.

Oostenrijk maakt het Frankrijk maandagavond behoorlijk lastig. Een punt was misschien wel verdiend geweest voor het Alpenland. Desondanks werd er met 1-0 verloren na een ongelukkig eigen doelpunt van voormalig Ajax-verdediger Maximilian Wöber.

Zie jij Polen winnen van Oostenrijk? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

