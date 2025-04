PSV herstelt zich in Groningen van dreun Ajax op speciale avond voor Tillman

PSV heeft zaterdag, zij het met moeite, met 1-3 gewonnen van FC Groningen. Het was een speciaal duel voor Malik Tillman, die na bijna drie maanden absentie weer in actie kwam en direct scoorde voor de Eindhovense ploeg. PSV staat nu zes punten achter koploper Ajax, dat zondag pas in actie komt tegen NAC Breda.

Walter Benítez stond onder de lat bij PSV, waar de verdediging werd gevormd door Richard Ledezma, Olivier Boscagli, Ryan Flamingo en Mauro Júnior. Op het middenveld waren Joey Veerman en Ismael Saibari de controleurs, met Tillman als nummer 10 daarvoor. Flankspelers Ivan Perisic (rechts) en Noa Lang (links) zorgden voorin voor de aanvoer richting Luuk de Jong.

Tillman kon zich geen betere rentree bij PSV wensen. Op aangeven van Saibari krulde de Amerikaan de bal van net buiten de zestien de rechterhoek in: 0-1. Groningen knokte zich terug en de defensie van PSV had met name moeite met de bedrijvige Luciano Valente en Dave Kwakman. Desondanks viel na bijna een halfuur spelen de 0-2.

Ledezma gaf voor vanaf rechts en Perisic kopte fraai raak in de korte hoek. Een domper voor het dappere Groningen, dat nog voor het rustsignaal de spanning terugbracht. Na goed voorbereidend werk van Valente schoot Kwakman raak in de rechterbenedenhoek. Er was kort voor rust nog maar tegenslag voor PSV, want Benítez raakte geblesseerd nadat hij verkeerd terechtkwam na een knal van Stije Resink.

De Argentijnse doelman bleef in de rust achter in de kleedkamer van PSV, met Joël Drommel als diens vervanger. Groningen bleef ook na rust jagen op de gelijkmaker en had pech toen Valente de bal na een vlotte counter naast het doel van de Eindhovenaren schoof. PSV wist dat de strijd nog lang niet was gestreden in het Euroborg.

Bosz greep na 65 minuten in en bracht Johan Bakayoko, Couhaib Driouech en Tyrell Malacia binnen de lijnen. Perisic, Lang en Ledezma werden bedankt voor bewezen diensten. De trainer van PSV wilde met enkele frisse krachten zorgen voor nieuw elan in zijn elftal, al had Groningen daar geen boodschap aan. De thuisclub bleef het doel van Drommel opzoeken in de laatste twintig minuten.

PSV leek een kwartier voor het einde op 1-3 te komen. Saibari gaf slim mee op De Jong, die zijn inzet via Marvin Peersman in het doel zag verdwijnen. De aanvalsleider van PSV stond echter buitenspel toen hij werd aangespeeld, waardoor Bas Nijhuis op advies van de VAR een streep zette door de goal van PSV.

Groningen bleef aandringen en PSV moest achteruit in de laatste tien minuten. De formatie van Bosz hield ondanks de druk stand, zag invaller Bakayoko de 1-3 binnenkoppen, en is dankzij de zwaarbevochten zege nog niet helemaal kansloos in de race om het kampioenschap in de Eredivisie.