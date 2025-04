Studio Voetbal heeft prangend advies voor Ajax, PSV en Feyenoord: 'Heeft alles wat moderne speler moet hebben'

Als Eredivisie-liefhebber kan je inmiddels niet meer om hem heen. Ook dit weekend maakte Luciano Valente weer grote indruk, ditmaal tegen PSV.

Met FC Groningen verkocht de Italiaanse Groninger de huid duur tegen de landskampioen. Uiteindelijk moest de Trots van het Noorden toch buigen voor de stootkracht van Peter Bosz’ manschappen.

Desalniettemin maakte Valente grote indruk. Volgens de tafelgasten bij Studio Voetbal is de sierlijke middenvelder rijp voor een stap naar de Nederlandse top.

“Je ziet gewoon aan zijn aanname, aan zijn bewegen, dat het een hele goede speler is”, beoordeelt Ibrahim Afellay. “Hij is absoluut niet meer te houden voor Groningen, een jonge jongen die alleen maar beter gaat worden. Hij speelt inmiddels ook in Jong Oranje.”

Pierre van Hooijdonk heeft één specifieke club in gedachten voor Valente. “Als je het over Feyenoord hebt… Dit is een middenvelder die alles heeft. Het moet allemaal nog beter, dat weet ik, maar hij heeft alles wat een moderne middenvelder moet hebben.”

Al geruime tijd worden de Rotterdammers in verband gebracht met Eredivisie-topscorer Sem Steijn, maar Pi-Air zou aan de talisman van FC Twente voorbij gaan en in plaats daarvan Valente strikken. “Daar zit veel meer dynamiek in en hij is een stuk goedkoper.”

“Hij zou zeker een versterking zijn voor Feyenoord”, vindt ook Afellay. “Hij is nog superjong. Als je je op deze leeftijd al zo profileert… Hij gaat ook alleen maar met betere spelers spelen, dan wordt hij zelf nog beter.”