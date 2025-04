Maurice Steijn was rond met andere Eredivisie-club dan Sparta, maar wilde wachten op topclub uit Marokko

Maurice Steijn was afgelopen zomer helemaal rond met Go Ahead Eagles, zo schrijft Hugo Borst in een column namens het Algemeen Dagblad. De journalist deelt daarmee een nieuw verhaal over de 51-jarige trainer.

Steijn is inmiddels trainer van Sparta, waar hij in november tot het einde van dit seizoen tekende. Uit de informatie van Borst blijkt dat de Hagenees afgelopen zomer een fraaie kans liet schieten.

“Steijn was afgelopen zomer helemaal rond met Go Ahead Eagles. Hij vroeg om uitstel omdat er een bijzondere buitenlandse club belangstelling toonde, een topclub uit Marokko”, aldus Borst.

Borst kreeg deze informatie van Rodger Linse, de zaakwaarnemer van Steijn. Go Ahead Eagles ging na het mislopen van Steijn aan de haal met Paul Simonis.

Borst spreekt van een gemiste kans voor Steijn. ‘Die was na het échec bij Ajax toe aan eerherstel. Het kan natuurlijk zo zijn dat alleen Paul Simonis verantwoordelijk is voor het oogstrelende voetbal in de Adelaarshorst, maar Steijn had met dit materiaal absoluut hetzelfde bereikt.”

Steijn is bezig aan zijn tweede termijn als trainer van Sparta. Sinds zijn aanstelling speelde de Rotterdamse club achttien officiële wedstrijden.

Daarvan wist Sparta vijf duels te winnen. Vijf wedstrijden eindigden in een gelijkspel, acht duels gingen verloren.