Pak 50x je inzet als het Nederlands elftal de kwartfinale haalt op het EK!

Voor het Nederlands elftal staat dinsdag het achtstefinaleduel met Roemenië op het programma. Plaatst het elftal van bondscoach Ronald Koeman zich voor de kwartfinale van het EK? Win vijftig keer je inzet bij winst van Oranje. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Nederland kende een slechte generale, want dinsdag werd in Berlijn met 2-3 verloren van Oostenrijk. Door gunstige resultaten elders komt Oranje in de achtste finale echter niet uit tegen Engeland of Spanje, maar Roemenië. Een plaats in de kwartfinale is derhalve een serieuze optie voor het Nederlands elftal.

Wint Nederland van Roemenië? Win vijftig keer je inzet bij winst van het Nederlands elftal. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken! Deze UniBoost is te spelen voor nieuwe klanten van 24 jaar en ouder.

Roemenië speelde woensdag met 1-1 gelijk tegen Slowakije. Hierdoor gaat het elftal van bondscoach Eduard Iordanescu als winnaar van groep E naar de achtste finale van EURO 2024. Men aast nu op een stunt tegen het Nederlands elftal in de Allianz Arena in München.

Zie jij het Nederlands elftal winnen van Roemenië? Profiteer van de UniBoost!

