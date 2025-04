Van Persie is het volledig eens met opmerkelijke mening van Slot over Ueda en Gimenez

Robin van Persie heeft zaterdagmiddag voorafgaand aan de belangrijke topper tegen AZ tekst en uitleg gegeven over de opstelling van Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers wordt geconfronteerd met een opmerkelijke visie van Liverpool-manager Arne Slot, waar Van Persie volledig in meegaat.

Opvallend aan de basisopstelling van Feyenoord is de terugkeer daarin van Ayase Ueda, die de voorkeur krijgt boven Julián Carranza. Hans Kraay junior confronteert Van Persie met woorden die Slot eerder uitsprak over Ueda. "Arne zegt: 'Als Ueda in zijn ritme zit, bijna altijd speelt, kan hij net zo goed zijn als Santiago Gimenez.'"

Van Persie gaat daar volledig in mee. "Ik ben het volledig met Arne eens", aldus de coach van Feyenoord voor de camera van ESPN. "Ik zie dat ook."

Van Persie beschouwt Ueda als de ideale spits in zijn systeem. "Als je het hebt wat een spits moet hebben aan voorwaarden... vanuit fysiek oogpunt, als je zijn bovenbenen alleen al ziet... Ik kijk naar bovenbenen ja, naar billen ook. Als je een goed onderstel hebt dan betekent dat dat je snel kan zijn."

"Dat heeft Ayase allemaal", verzekert Van Persie. "Dus in fysieke voorwaarden scoort hij echt heel hoog. Hij kan het ook opbrengen."

"Verdedigend is hij heel erg belangrijk bij ons, maar zeker ook in balbezit. Als je de afgelopen wedstrijd (tegen FC Groningen, red.) zag waarin hij inviel: hij hield gelijk twee hele goede ballen vast. Binnen onze manier van spelen is het gewoon heel belangrijk dat onze spits de ballen vasthoudt."

Van Persie krijgt de vraag of Feyenoord zich zal aanpassen aan AZ, van wie hij eerder dit seizoen als trainer van sc Heerenveen dik verloor (9-1). "Wij gaan ons spel spelen zoals wij dat altijd doen. Uiteindelijk willen wij tot heel veel kansen komen. Dat willen we doen met reëel goed, aanvallend voetbal. AZ is gevaarlijk in de schakelmomenten, dus daar houden we rekening mee."