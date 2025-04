Harde klap voor Bayern München: seizoen van Jamal Musiala zo goed als voorbij

Een flinke klap voor Bayern München. Volgens Sky Deutschland en Fabrizio Romano moet de club het zes tot acht weken stellen zonder Jamal Musiala, die vrijdagavond tegen FC Augsburg (1-3 zege) geblesseerd uitviel.

Kort na rust moest de international van Duitsland de strijd staken vanwege problemen met zijn hamstring. Met de steun van twee leden van de medische staf verliet de aangeslagen Musiala het veld.

Een dag later blijkt dat Musiala een scheurtje heeft opgelopen in zijn linkerhamstring. Daardoor staat hij zes tot acht weken aan de kant, waardoor zijn seizoen wel eens voorbij kan zijn.

Koploper Bayern heeft momenteel negen punten meer dan nummer twee Bayer Leverkusen, en speelt dit seizoen nog zes Bundesliga-duels: tegen Borussia Dortmund, FC Heidenheim, FSV Mainz 05, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach en TSG Hoffenheim.

Daarnaast maakt de ploeg van trainer Vincent Kompany nog altijd kans om de Champions League te winnen. Op 8 en 16 april speelt het daartoe in de kwartfinale tegen Inter.

In ieder geval in dat tweeluik kan Musiala dus niet in actie komen. En dat is een hard gelag voor Bayern: de 22-jarige aanvallende middenvelder kwam dit seizoen tot dusver in veertig officiële duels tot achttien goals en acht assists.

Musiala is zeker niet de enige speler van der Rekordmeister die momenteel geblesseerd is. Ook onder meer Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies en Kingsley Coman zitten in de lappenmand.