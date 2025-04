Ajax op smaakmaker in Eredivisie gewezen: 'Liet zich héél positief zien bij Jong Oranje'

Freek Jansen vindt Matheus een waardige vervanger van Remko Pasveer onder de lat bij Ajax. Toch vindt de journalist van Voetbal International dat de 41-jarige en momenteel geblesseerde keeper het heeft verdiend om aan het einde van het seizoen als basisspeler de landstitel te vieren.

''Matheus is een prima tweede keeper achter Pasveer'', zo oordeelt Jansen vrijdag in de Pak Schaal Podcast Extra. ''Maar Pasveer doet het bij Ajax al zolang zó ontzettend goed.''

''Pasveer heeft hier en daar wat pech gehad met blessures, Maar hoewel Diant Ramaj vorig jaar als nieuwe speler het enige lichtpuntje was, had Francesco Farioli Pasveer gewoon nodig. In het opbouwen van het team en het neerzetten van de verdediging. Dat doet Pasveer hartstikke goed'', krijgt de routinier van Ajax de nodige lof toegezwaaid.

Jansen hoopt dat Farioli binnenkort een prominente rol in petto heeft voor Pasveer, als de keeper weer helemaal fit is. ''Ik hoop dat hij gewoon de schaal de lucht in kan houden als basisspeler. Het zou voor Pasveer een geweldige bekroning zijn van echt een geweldige carrière.''

Een eventueel kampioenschap zou tevens een fantastische bekroning zijn voor Farioli in zijn debuutjaar als coach van Ajax. Het zou weleens het laatste kunstje kunnen zijn van de Italiaanse coach, weet ook Jansen.

''Ajax kan er niet alles aan doen, omdat er een clausule van vijf miljoen euro is opgenomen in het contract. Als er een club komt en het bedrag neerlegt, dan wordt het een ander verhaal. De vraag is alleen of ze nu een verbeterd voorstel kunnen doen'', weet ook de journalist van VI niet of Farioli ook volgend jaar in Amsterdam werkzaam is.

Jansen hoopt stiekem dat Farioli kiest voor een tweede jaar bij Ajax. ''Je ziet uit bij PSV waartoe Farioli in staat is qua organisatie en structuur. Hij heeft dat zó snel voor elkaar gekregen. Het zou zonde zijn als hij na één jaar alweer vertrekt.''

Valente

Mocht Farioli blijven, dan gaat hij wellicht samenwerken met Luciano Valente. Het talent van FC Groningen is reeds genoemd bij de koploper. ''Ik ben erg voorstander van het goed kijken naar wat er in je achtertuin rondloopt'', aldus Jansen. ''Dat Ajax Edvardsen heeft gehaald, vind ik hartstikke slim. Er zijn hier best veel goede voetballers die zich doorontwikkelen. Valente liet zich laatst bij Jong Oranje echt op een héél positieve manier zien.''