Vinicius Júnior neemt lachwekkende strafschop namens Real Madrid tegen Valencia

Real Madrid zit zaterdag al vroeg in de problemen tegen Valencia. De ploeg van Carlo Ancelotti kreeg vroeg in de LaLiga-wedstrijd de kans om van elf meter te scoren, maar Vinicius Júnior faalde hopeloos.

De strafschop werd in de dertiende minuut toegekend aan Real Madrid na een overtreding op Kylian Mbappé, die doorbrak richting het doel van Valencia. Real Madrid heeft dit seizoen geen vaste penaltynemer en wisselt tussen Mbappé, Jude Bellingham en Vinicius.

Vinicius schoot onlangs in de achtste finale van de Champions League tegen Atlético Madrid nog een penalty hopeloos over het doel, maar kreeg van zijn ploeg opnieuw het vertrouwen om het te proberen van elf meter.

Ditmaal probeerde Vinicius het met een lager gericht schot. De Braziliaan stuurde de bal echter onvoldoende naar de hoek, waardoor doelman Giorgi Mamardashvili de strafschop simpel kon keren.

Tot overmaat van ramp maakte Mouctar Diakhaby enkele minuten later de openingstreffer voor Valencia: 0-1. Daarna schoot Diakhaby een bal in eigen doel, maar dat doelpunt werd afgekeurd door de VAR wegens buitenspel in de aanloop.