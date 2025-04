Verweij: 'Paixão speelde gigantisch goed, maar beste speler dit seizoen speelt bij Ajax'

Mike Verweij bespreekt in Kick-Off van De Telegraaf de laatste stand van zaken bij Ajax. De clubwatcher vindt één speler er dit seizoen duidelijk bovenuit steken in het elftal van trainer Francesco Farioli.

''De wedstrijd tegen AC Milan was een eye-opener. Toen speelde Paixão gigantisch goed en daar heeft hij zichzelf ook in de markt gezet'', verwijst Verweij naar het glansrijke optreden van de Braziliaanse aanvaller in de tussenronde van de Champions League.

''Maar de beste speler van het seizoen speelt natuurlijk bij de kampioen'', gaat de clubwatcher er alvast vanuit dat Ajax de landstitel in de wacht sleept. ''En dat is Kenneth Taylor.''

''Is dat de beste speler van het seizoen?'', wil presentator Pim Sedee nogmaals horen uit de mond van Verweij. ''Ja, dat vind ik wel'', blijft de Ajax-watcher bij zijn standpunt over de middenvelder van de koploper.

''Zeker als hij dit niveau volhoudt en Ajax inderdaad kampioen zou maken. Want ik vind dat Taylor de verpersoonlijking is van het dramatische vorige seizoen. Uitgefloten en bespot door de eigen supporters. Zoals wel meer spelers in het verleden is overkomen bij Ajax'', doelt Verweij op de zeer tegenvallende jaargang 2023/24, die voor de Amsterdammers op plaats vijf eindigde.

''Maar hij heeft zich dit seizoen geweldig herpakt. En zich weer in het Nederlands elftal geknokt. Ik vind wel dat hij dé motor is van dit Ajax'', herhaalt Verweij dat hij zeer onder de indruk is van de wederopstanding van Taylor.

Taylor (22) is onder Farioli een zekerheidje op het middenveld van Ajax. De teller van de jonge Ajacied staat na 45 duels in alle competities op veertien goals en zeven assists.