José Mourinho hoort schorsing voor 'neusknijpincident' met Galatasaray-trainer Okan Buruk

De Turkse voetbalbond heeft José Mourinho voor drie duels geschorst voor het in de neus knijpen van Galatasaray-trainer Okan Buruk. Dat gebeurde na afloop van de Turkse bekerkraker tussen Fenerbahçe en Galatasaray (1-2).

Mourinho vocht na het laatste fluitsignaal van het verloren duel een akkefietje uit met de trainer van Galatasaray. Mourinho trok Buruk opvallenderwijs aan zijn neus, waarna de coach van Gala theatraal naar het gras ging.

Het werd al direct duidelijk dat Buruk iets gezegd had waarmee hij de stoppen bij Mourinho liet doorslaan, al was het niet helder wat er precies geroepen is.

Donderdagmiddag meldde het Turkse Fanatik op basis van nieuws van TV100 dat Mourinho na afloop het gesprek aanging met de arbitrage. Hetzelfde deed Buruk, die de scheidsrechters feliciteerde met hun goede optreden.

Toen Buruk zag dat Mourinho kritiek leverde op de arbiters, liep de trainer van Galatasaray juist naar hen toe. “Very good referee”, zei Buruk. De woorden schoten bij Mourinho in het verkeerde keelgat, en vervolgens ging hij Buruk te lijf.

Het Portugese A Bola meldde een paar dagen geleden dat de actie van Mourinho hem in het meest ongunstige geval een schorsing zou kunnen opleveren van tien wedstrijden. Dat blijkt nu dus niet het geval.

Door zijn schorsing van drie wedstrijden moet Mourinho de competitieduels met Trabzonspor, Sivasspor en Kayserispor vanaf de tribune bekijken. Nummer twee Fenerbahçe heeft momenteel zes punten minder dan koploper Galatasaray, maar nog wel een wedstrijd tegoed.