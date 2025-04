'Ajax is nog altijd serieus geïnteresseerd in oude bekende van Francesco Farioli'

Ajax houdt Oguz Aydin nog altijd in de gaten. Dat zegt Yagiz Sabuncuoglu, de grootste transferjournalist van Turkije, in een uitzending van Sports Digitale. Ook Napoli is serieus in de markt voor de 24-jarige aanvaller uit Den Haag.

Met zijn toptransfer naar Fenerbahçe leverde Aydin zijn oude club Alanyaspor afgelopen zomer 6 miljoen euro op. In Istanbul tekende de buitenspeler een contract tot de zomer van 2028.

Aydin is bezig aan een goed debuutseizoen bij Fener. In 21 officiële wedstrijden was hij goed voor 6 doelpunten en 6 assists. Volgens Transfermarkt is Aydin inmiddels 8 miljoen euro waard.

Volgens Sabuncuoglu staat Aydin er goed op in Amsterdam. “Ajax is nog steeds geïnteresseerd in Aydin. Ook Napoli heeft interesse.”

“Ik denk dat andere teams zich daar na dit seizoen bij gaan voegen”, aldus Sabuncuoglu, die weet dat Napoli zich al bij de entourage van Aydin heeft gemeld.

Afgelopen zomer werd Aydin al meermaals gelinkt aan Ajax. Trainer Francesco Farioli zou een hereniging met zijn pupil wel zien zitten.

Aydin is een rechtspoot die op beide flanken uit de voeten kan. In februari 2016 verliet de Haagse aanvaller Nederland voor Turkije. Inmiddels is Aydin drievoudig international van de Maansterren.