Britse media zeggen allemaal hetzelfde over Virgil van Dijk na zege Arne Slot met Liverpool op Everton

De Engelse pers ziet dat Virgil van Dijk een slechte dag had tegen Everton. Liverpool won in de Merseyside derby weliswaar met 1-0 van zijn aartsrivaal, maar de Nederlander ging flink in de fout. De tabloids zijn dan ook onverbiddelijk voor de centrumverdediger van de ploeg van manager Arne Slot.

De grootste fout maakte Van Dijk in de 32ste minuut, toen hij volledig mistastte bij een lange bal van Everton. Spits Beto kreeg de vrije doorgang richting het doel van Liverpool, maar hij schoot op de paal. Van Dijk kwam goed weg.

Liverpool Echo is relatief coulant en geeft Van Dijk een nipte voldoende voor zijn optreden in het Premier League-duel. “Hij gaf een grote kans weg en hij zag er niet goed uit voor de rust, al verbeterde hij zich wel in de tweede helft. Een 6.”

Express gaf een nipte onvoldoende aan Van Dijk: een 5. “Beto bezorgde hem in de eerste helft nachtmerries, maar hij groeide wel in de wedstrijd en maakte in de tweede helft enkele kansen van Everton onschadelijk.”

De fansite Liverpool geeft ook een 6 aan Van Dijk. “Hij werd dolgedraaid door Beto en hij had hard gestraft kunnen worden, maar hij kwam goed weg.” GOAL beoordeelt de Nederlandse stopper met het rapportcijfer 5. “Beto kon te vaak doorbreken en hij liet niets heel van Van Dijk.”

Verder ziet de pers dat Ryan Gravenberch een ‘neutrale’ wedstrijd op de mat legde. “Hij werd veel in het spel betrokken en verstuurde meer dan honderd passes, maar hij leed te veel balverlies”, zo schrijft Express bijvoorbeeld.

Liverpool Echo zag eveneens een niet veelzeggend optreden van de Oranje-international. “Hij nam te weinig risico aan de bal, al kwam hij er na rust beter in. Een 7.” Verder begon Cody Gakpo als wissel en mocht hij de laatste vier officiële minuten nog meedoen.