Supersub Hugo Duro doet Real Madrid in minuut 95 heel veel pijn

Real Madrid heeft zaterdag dure punten laten liggen in de strijd om de titel in LaLiga. De nummer twee verloor in extremis met 1-2 van laagvlieger Valencia. Vinícius Júnior vertolkte een positieve én negatieve hoofdrol. Real Madrid staat nu drie punten achter koploper FC Barcelona, dat het gat zaterdagavond vergroot bij winst op Real Betis.

Een strafschop werd in de dertiende minuut toegekend aan Real Madrid na een overtreding op Kylian Mbappé, die doorbrak richting het doel van Valencia. Real Madrid heeft dit seizoen geen vaste penaltynemer en wisselt tussen Kylian Mbappé, Jude Bellingham en Vinícius.

Ditmaal probeerde Vinícius het met een lager gericht schot. De Braziliaan stuurde de bal echter onvoldoende naar de hoek, waardoor doelman Giorgi Mamardashvili de strafschop simpel kon keren. Tot overmaat van ramp maakte Mouctar Diakhaby enkele minuten later de openingstreffer voor Valencia: 0-1. Daarna schoot Diakhaby een bal in eigen doel, maar dat doelpunt werd afgekeurd door de VAR wegens buitenspel in de aanloop.

Real Madrid bleef drukken tot aan het rustsignaal, maar het dappere Valencia hield stand en koesterde de minieme voorsprong halverwege. Die voorsprong verdween kort na de rust. Vinícius tikte van dichtbij binnen in het dak van het doel, uit een afgemeten hoekschop van Bellingham. Voor de thuisclub het sein om nóg meer druk uit te oefenen op de bezoekers uit Valencia.

Ancelotti besloot om Rodrygo na 56 minuten spelen voor de leeuwen te gooien, als vervanger van de wat tegenvallende Brahim Díaz. Rodyrgo zorgde snel na zijn entree bijna voor de voorsprong voor Real Madrid, maar had pech dat zijn kopbal naast het doel vloog. Ondertussen was wel duidelijk dat Valencia vol voor het punt ging en het initiatief volledig bij de Madrilenen lag.

De tijd tikte weg in het nadeel van Real Madrid, dat moet blijven winnen om zich tot kampioen van Spanje te laten kronen. Ancelotti stuurde in de laatste tien minuten ook Eduardo Camavinga, David Alaba en Endrick het veld in, in een poging om alsnog de zo gewenste zege te grijpen.

Real Madrid kwam ondanks de verwoede pogingen niet tot scoren in de slotfase, tot frustratie van de spelers en supporters. Invaller Hugo Duro maakte het nog erger door in minuut 95 de 1-2 voor Valencia aan te tekenen. Zeer pijnlijk puntenverlies in de titelrace in LaLiga en een tegenvallende generale voor de ontmoeting met Arsenal van dinsdag in de kwartfinale van de Champions League.