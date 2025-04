Bayer Leverkusen scoort in extremis en geeft jacht op Bayern München nog niet op

Bayer Leverkusen heeft in extremis een blamage weten te voorkomen, op bezoek bij FC Heidenheim (0-1). De ploeg van trainer Xabi Alonso had het ruim 90 minuten zeer lastig tegen de laagvlieger, maar wist toch de drie punten mee te nemen. Op vrijdagavond won koploper Bayern München bij FC Augsburg (1-3).

Bayer Leverkusen mocht in de titelstrijd geen punten laten liggen in Heidenheim. De regerend kampioen sloeg in de blessuretijd via Emiliano Buendía toe om een nieuw debacle te voorkomen.

Doordeweeks leed de ploeg van Xabi Alonso nog een pijnlijke nederlaag tegen derdedivisionist Arminia Bielefeld (2-1) in de halve finale van de DFB-Pokal. Door de uitschakeling stond er zaterdagmiddag veel druk op de ketel bij Leverkusen.

Jeremie Frimpong startte in de basis bij de nummer twee van de Bundesliga. Alonso gooide de basiself van afgelopen dinsdag volledig om en koos voor een ander strijdplan in Heidenheim.

FC Heidenheim verkeert in zwaar weer. De nummer zestien heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie. Alleen Holstein Kiel en VfL Bochum staan onder Heidenheim. De ploegen op plek zeventien en achttien degraderen rechtstreeks, terwijl de nummer zestien in de play-offs strijdt om lijfsbehoud.

In een wedstrijd waarin beide ploegen de punten hard nodig hadden, bleef het lang 0-0. Leverkusen had moeite met de compacte organisatie van de thuisploeg. Toch kon Heidenheim makkelijker aan kansen komen.

In de 91ste minuut wist Buendiá via de binnenkant van de paal Leverkusen tóch naar de overwinning te schieten. De nummer twee van de Bundesliga weet dus een horrorweek te voorkomen: na de uitschakeling in het bekertoernooi herstelt het zich in de Bundesliga en blijft het jagen op de koppositie.