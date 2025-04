Vermoedelijke opstelling PSV: Malik Tillman start voor het eerst sinds 11 januari

Na de pijnlijke nederlaag tegen Ajax moet PSV de landstitel hoogstwaarschijnlijk uit het hoofd zetten. De Eindhovenaren gaan zaterdagavond op bezoek bij FC Groningen, waar trainer Peter Bosz geen beroep kan doen op Rick Karsdorp. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor de wedstrijd in Euroborg, waar de bal om 20.00 uur gaat rollen. ESPN 1 zendt de wedstrijd live uit.

Het was een zware klap voor PSV, dat door de nederlaag tegen Ajax (0-2) plots om moet kijken naar met name Feyenoord, de grootste concurrent om de tweede plaats en daarmee om een ticket voor de competitiefase van de Champions League.

“Rick Karsdorp is nog niet fit genoeg voor de wedstrijd van morgen”, sprak Bosz vrijdag heldere taal over de rechtsback, die hoogstwaarschijnlijk na dit seizoen vertrekt uit Eindhoven. “We gaan zo trainen en zullen bij een paar spelers, zoals Jerdy (Schouten, red.), kijken of ze klaar zijn voor morgen."

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Ajax lijkt er achterin niets te veranderen bij PSV. Walter Benítez moet zijn doel schoon zien te houden en rekent daarbij op de hulp van verdedigers Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior.

Aan het middenveld van afgelopen weekend – Guus Til, Joey Veerman, Ismael Saibari – wordt naar alle waarschijnlijkheid wel gesleuteld. Malik Tillman maakte in de tweede helft tegen Ajax zijn rentree na een zware blessure en verschijnt normaliter in de basis. Als Schouten fit genoeg is, geldt dat ook voor hem. Saibari blijft staan, Veerman en Til verhuizen naar de bank. Tillman startte op 11 januari, thuis tegen AZ (2-2), voor het laatst in de basis.

De voorhoede van PSV staat de afgelopen tijd vast. Aanvoerder Luuk de Jong staat in de punt van de aanval. Aan de zijkanten moeten Ivan Perisic en Noa Lang voor aanvoer richting de ervaren spits zorgen. Johan Bakayoko is andermaal bankzitter.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Dest, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Tillman, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.