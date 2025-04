Engelse media zien na derbyzege op Everton iets bij Liverpool-trainer Arne Slot wat ze niet eerder zagen

Met een magere derbyzege op Everton zette Liverpool woensdagavond een nieuwe stap richting de Engelse landstitel. De Britse media zagen de formatie van Arne Slot anders voor de dag komen dan normaal, maar zijn evengoed complimenteus.

Diogo Jota brak de ban op Anfield pas in de 57ste minuut. Tot dat moment was Everton er uitstekend in geslaagd de boel achterin dicht te houden en Liverpool te frustreren.

Het ene moment van de Portugese aanvaller, die weer eens in de punt van de aanval mocht beginnen, bleek beslissend. “De ingeving van Jota laat zien waarom Liverpool de kampioen in spe is”, schrijft de BBC.

“Zijn doelpunt viel precies op het juiste moment. Liverpool heeft nog maar dertien punten nodig om het verdiende kampioenschap veilig te stellen.”

Ook The Telegraph erkent dat the Reds inmiddels akelig dicht bij de titel komen. “Liverpool voelt het aankomen, kan het bijna zien. De tweede Premier League-titel in 35 jaar is binnen handbereik.”

“Deze wedstrijd had, kijkend naar de timing en de tegenstander, extra betekenis, omdat Liverpool de laatste tijd vermoeid leek. De Champions League-uitschakeling (tegen Paris Saint-Germain, red.) en de nederlaag op Wembley (tegen Newcastle United in de EFL Cup-finale, red.) hadden een klein maar zeker zaadje van twijfel geplant.”

The Guardian zag een extra opgetogen Slot na afloop van de nipte overwinning. “Een zeldzaam moment van emotie”, noemde de krant het vuistje van de Nederlandse manager onderweg naar de spelerstunnel. “Dit was geen vintage optreden, de supporters zijn desalniettemin dolblij en dat mag. De zege in de Merseyside Derby voelde als een opluchting, maar was eveneens een volgende stap naar de titel.”