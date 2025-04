Liverpool ziet opvolger voor Virgil van Dijk rondlopen in de Bundesliga; vraagprijs 70 miljoen euro

Liverpool is alvast de opties aan het verkennen voor het geval dat Virgil van Dijk deze zomer vertrekt. Daarbij heeft het haar oog laten vallen op Piero Hincapié, zo meldt journalist Christian Falk bij BILD. De verdediger zou 70 miljoen euro moeten kosten.

De onzekerheid rondom Van Dijk blijft voortduren in Liverpool. De aanvoerder beschikt over een contract dat deze zomer afloopt en heeft nog altijd geen definitief besluit genomen over zijn toekomst. Hoewel de onderhandelingen nog lopen, is het mogelijk dat Van Dijk vertrekt.

Daarom is Liverpool genoodzaakt om eventuele opvolgers voor de Nederlander te scouten. Daarbij is het uitgekomen bij Bayer Leverkusen. “Hincapié wordt bij Liverpool bestempeld als de nieuwe Van Dijk, de club heeft zelfs al contact gezocht”, aldus Falk.

“Liverpool is echter niet de enige geïnteresseerde club uit Engeland. Tottenham Hotspur en Chelsea zijn ook in de markt voor de linksbenige verdediger. Ook Atlético Madrid houdt de situatie in de gaten, maar van alle clubs is Liverpool het meest concreet.”

Bij Bayer Leverkusen verlengde de 44-voudig international van Ecuador onlangs zijn contract tot medio 2029. Daardoor kunnen de Duitsers een aardige transfersom aan hem overhouden. Volgens Falk zet Leverkusen momenteel in op een bedrag van 70 miljoen euro.

“Dat kan wel een probleem worden voor Liverpool”, vervolgt Falk, die ervan overtuigd is dat Hincapié het niveau aankan. Wel zal het een ongelooflijk zware taak worden om Van Dijk eventueel te doen vergeten. “Hij brengt zeker kwaliteit met zich mee en hij zal niet zo duur zijn om te betalen als Van Dijk.”

Het gerucht dat Van Dijk naar Bayern München zou kunnen, is volgens Falk overigens absoluut niet waar. “Die zoeken naar een jongere speler. Ook zijn ze al van plan om te verlengen met Eric Dier.”