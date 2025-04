Maarten Martens heeft ervoor gekozen om tegen Feyenoord aan te treden met Kristijan Belic, Peer Koopmeiners en Zico Buurmeester op het middenveld. Kenneth Perez vindt het onbegrijpelijk dat Kees Smit niet op dat middenveld staat.

Afgelopen week stond Smit nog in de basis, tijdens de inhaalwedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2). Tegen Feyenoord moet de negentienjarige middenvelder het echter weer doen met een reserverol.

“Wat zien wij wel, wat de trainer niet ziet bij Kees Smit?”, vraagt Perez zich derhalve af bij ESPN. “Wat mankeert Kees Smit waardoor hij niet vaker een basisplaats heeft? Zeker nu Mijnans weg is.” Mijnans staat al ruim een maand aan de kant met een blessure.

“Wat zal dat zijn?”, gaat Perez verder. “Hij ziet hem elke dag, wij zien hem invallen en spelen. Maar wat zal hij mankeren? Want hij is dus niet in staat om door te breken onder deze trainer.”

Verslaggever Toine van Peperstraten merkt op dat Buurmeester, die wél een basisplek heeft, ook niet slecht is. “Maar het zijn wel twee verschillende types”, reageert Perez. “Kees Smit doet mij meer denken aan Mijnans, die hij eerst op tien had. Zico Buurmeester is meer een loper. Hij doet me denken aan die Ekkelenkamp, die ooit bij Ajax voetbalde.”

Karim El Ahmadi, ook aanwezig als analist, denkt een verklaring te hebben voor de keuze van Martens. “Ik denk dat veel trainers kijken naar wat een speler doet zonder bal en hoe het verdedigend staat. Vorige keer, tegen NEC, speel je met Belic op die nummer tien-positie. Dan zou hij daar ook makkelijk kunnen spelen. Alleen ik denk dat hij nog wel stappen moet maken qua tactiek en hoe ze verdedigend staan”, aldus El Ahmadi.

“Maar als dat zo is, dan moet hij daarmee aan de slag”, reageert Perez. “Niet de trainer. Want daar ontkom je niet aan.” El Ahmadi merkt tot slot op dat Smit voetballend in ieder geval wel beter is dan de drie middenvelders die zaterdag om 16:30 uur aan de aftrap staan tegen Feyenoord.