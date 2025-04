Vermoedelijke opstellingen AZ - Feyenoord: Van Persie wijzigt elftal op drie posities

Feyenoord neemt het zaterdagmiddag in de Eredivisie-kraker van het weekend op tegen AZ. Bij de Rotterdammers ontbreekt verdediger Thomas Beelen, maar lijkt Ayase Ueda weer helemaal klaar voor een basisplaats. Dit zijn de vermoedelijke opstelling van AZ en Feyenoord, die zaterdag om 16.30 uur aftrappen. ESPN 2 zendt de wedstrijd live uit.

Beelen ging in de midweekse thuiswedstrijd tegen FC Groningen (4-1) door zijn enkel en is niet op tijd hersteld voor de kraker tegen AZ. “Daarna zullen we, zoals altijd, kijken hoelang het gaat duren”, sprak trainer Robin van Persie vrijdag op de persconferentie.

“Dat is een beetje pech, voor Beelen in de eerste plaats, maar ook voor ons.” Er was ook goed nieuws op medisch vlak. Hugo Bueno keert namelijk terug in de selectie, nadat hij vlak voor de interlandbreak tegen FC Twente (2-6 winst) geblesseerd raakte.

Een andere meevaller voor Feyenoord is het feit dat Ayase Ueda geen terugslag heeft gekregen, nadat hij tegen Groningen zijn rentree maakte en een half uurtje meedeed. De Japanner heeft de afgelopen dag ‘gewoon’ meegetraind. “Dat gaat goed”, bevestigde Van Persie.

Timon Wellenreuther zal onder de lat staan bij Feyenoord. In de verdediging zullen er vermoedelijk twee wijzigingen plaatsvinden ten opzichte van Groningen-thuis. Gernot Trauner en Quilindschy Hartman kregen rust toen rust, maar keren tegen AZ terug in de basis. Givairo Read en Dávid Hancko blijven staan.

Op het middenveld heeft Van Persie in principe geen reden om wijzigingen door te voeren. Jakub Moder en Hwang In-beom zijn momenteel de vaste controleurs en daar zal in normale omstandigheden niets aan veranderen in het AFAS Stadion, waar Antoni Milambo de nummer 10 is.

Voorin bestaat er geen twijfel over de basisplaatsen voor Anis Hadj Moussa en Igor Paixão. De vleugelspelers schitterden tegen Groningen, maar lijken wel te maken te krijgen met een andere spits. De weer volledig fitte Ueda verwijst Julián Carranza naar de bank.

Aan de kant van AZ zou het zomaar kunnen dat Ruben van Bommel voor het eerst in maanden een basisplaats heeft. Van Bommel maakte de afgelopen weken als invaller al minuten en is klaar om te starten, bevestigde trainer Maarten Martens op de clubwebsite. Seiya Maikuma, Jordy Clasie en Sven Mijnans zijn er niet bij.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Smit, Buurmeester; Sadiq, Parrott, Van Bommel.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Moder, Milambo, Hwang; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.