Van tuberculose naar topspeler: hoe Thiago Silva’s vrouw zijn carrière redde

Voetbal is een sport van iconische momenten, onvergetelijke teams en tijdloze legendes. Maar niet elk verhaal haalt de geschiedenisboeken. In Football Chronicles slaat Voetbalzone het boek van de voetballerij open en leest voor uit een van die verborgen kronieken. Dit is het verhaal van Thiago Silva, die op jonge leeftijd zijn voetbalcarrière bijna zag eindigen door een levensbedreigende ziekte, maar ondanks alle tegenslagen uitgroeide tot een van de meest succesvolle verdedigers aller tijden dankzij zijn vrouw.

Door Bart Slabbekoorn



Silva werd op 22 september 1984 geboren in Rio de Janeiro. Al snel bleek de Braziliaan een getalenteerde voetballer en op veertienjarige leeftijd sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding van het grote Fluminense. De speelminuten waren echter niet vanzelfsprekend voor de jonge Silva, die op dat moment nog als middenvelder speelde. Daarom besloot de vijftienjarige Silva het heft in eigen handen te nemen en liep hij stage bij Botafogo, Flamengo en twee lokale clubs, maar zonder succes.

Na twee seizoenen in de jeugdopleiding van Fluminense vertrok hij naar het lokale Barcelona, een kleine club in de lagere divisies van Brazilië. Hier maakte hij tijdens een toernooi in São Paulo indruk op oud-profvoetballer Paulo César Carpegiani. Via Carpegiani kreeg hij een kans bij derdeklasser RS Futebol, waarmee hij in zijn eerste seizoen promotie afdwong.

De jonge middenvelder speelde zich tijdens een toernooi in Italië in de kijker van AS Roma-jeugdtrainer Bruno Conti. De Italiaan wilde Silva graag naar Rome halen, maar de Braziliaan besloot het aanbod af te wijzen. In plaats daarvan maakte Silva een binnenlandse transfer naar Juventude, dat op het hoogste niveau van Brazilië actief was. Onder trainer Ivo Wortmann werd hij omgeturnd tot centrale verdediger, een transformatie die succesvol bleek: Silva werd opgenomen in het elftal van het jaar van Brazilië.

Getty Images

Overstap naar Europa

De goede prestaties van de verdediger trokken de aandacht van vele Europese clubs. Silva’s keuze viel uiteindelijk op FC Porto, dat hem voor 2,5 miljoen euro overnam van Juventude. Zijn tijd in Portugal werd echter geen succes. Silva kwam in zijn eerste seizoen tot veertien wedstrijden in het B-elftal van Porto en maakte vervolgens de overstap naar het Russische Dynamo Moskou.

De Russische topclub betaalde ongeveer een miljoen euro voor de komst van de Braziliaan. “Hij werd aangedragen door zaakwaarnemer Jorge Mendes, die destijds alle transfers van Portugees sprekende spelers naar Dynamo regelde”, vertelde voormalig algemeen directeur Yuri Zavarzin in 2014. “Hij zei dat het een heel beloftevolle speler was. Trainer Oleg Romantsev was na de eerste training al verkocht: ‘dit is een genie!’ Hij was duidelijk gecharmeerd van die jongen”, aldus Zavarzin.

Imago

Tuberculose

Het genie kwam echter tot geen enkele wedstrijd voor Dynamo Moskou. “Hij begon op de trainingen steeds vaker en harder te hoesten”, vertelt Zavarzin. Silva zelf dacht dat hij de griep had opgelopen tijdens zijn vakantie in Thailand, maar onderzoek in het ziekenhuis wees wat anders uit. “We waren geschokt toen de diagnose bekend werd gemaakt: tuberculose.”

Dezelfde ziekte die PSV-speler Lucas Pérez heeft getroffen, koste bijna het einde van Silva zijn leven. “De dokters zeiden heel eerlijk: ‘als het twee weken langer had geduurd, had je er geweest kunnen zijn’. Er werd op een gegeven moment zelfs nadrukkelijk geadviseerd om een deel van zijn long te laten verwijderen”, vertelt de voormalig algemeen directeur van de Russische club.

Silva lag op dat moment al een half jaar in isolatie in een Russisch ziekenhuis. De operatie aan zijn long zou het einde betekenen van de voetbalcarrière van de Braziliaan. “Hij zou niet meer kunnen voetballen omdat zijn longen niet meer honderd procent zouden werken. Het was heel moeilijk te begrijpen dat zijn droom op deze manier zou eindigen”, vertelt zijn vrouw Belle Silva in een exclusief interview met GOAL.

"Hij was erg jong en ik was toen pas 17, het was erg moeilijk voor ons om te communiceren via tolken. Ze vertelden ons vaak niet alles. Na zijn eerste paar maanden reisde ik naar Rusland om bij Thiago te zijn. Sindsdien zijn we nooit meer van elkaars zijde geweken”, laat de Braziliaanse weten.

Imago

Een tweede kans

Een operatie aan zijn long kwam uiteindelijk niet, omdat zijn moeder en vrouw hem adviseerden deze niet te ondergaan. Silva besloot daarop af te zien van de operatie en verhuisde naar een ziekenhuis in Portugal. “Hij kreeg zijn tweede diagnose in Portugal en daar werd hij behandeld. We bleven nog zes maanden totdat hij genezen was”, aldus zijn vrouw.

Na zes maanden in Portugal werd Silva schoon verklaard, maar hij dacht nog niet aan een terugkeer als voetballer. De Braziliaan overwoog om te stoppen. “Ik lag maanden in het ziekenhuis, had tien kilo overgewicht en had constant honger. Mijn moeder zei dat ik niet ziek oogde, maar ik kon niet eens bewegen. Als de dokters voorstelden om een rondje te lopen, lukte mij dat niet. Ik kon enkel computerspelletjes spelen en internetten”, vertelde Silva over zijn tijd in het ziekenhuis.

“Ik kreeg drie, vier injecties per dag en slikte tien, vijftien pillen per dag. De dokters zeiden dat ik was overleden als ik niet was hersteld. Ik was bijna dood. Als ik nu voetbal, denk ik vaak terug aan Rusland. Ik wilde namelijk stoppen…” Zijn moeder overtuigde de voormalig Chelsea-speler om het nog een kans te geven. Die kans kreeg Silva uiteindelijk van een oude bekende

Trainer Wortmann geloofde nog steeds in de potentie van de jongeling en maakte een deal met Fluminense. Hij zou de Braziliaanse topclub trainen, op voorwaarde dat ze Silva een contract gaven. Fluminense deed dat, en de rest is geschiedenis.

Getty Images



Succesvolle carrière

De 40-jarige Braziliaan groeide uit tot een van de meest succesvolle centrale verdedigers ooit. Met Brazilië won hij de Copa América en de Confederations Cup. Bij Chelsea voegde hij de Champions League, UEFA Super Cup en FIFA Club World Cup aan zijn erelijst toe. Tijdens zijn periode bij Paris Saint-Germain bereikte hij de Champions League-finale en veroverde hij meerdere landstitels en bekers. Eerder won hij al de Serie A met AC Milan.

Silva speelde in totaal 113 interlands voor de Selecão en scoorde daarin zeven keer. In 2024 keerde hij terug naar Fluminense om zijn indrukwekkende carrière af te sluiten. Een loopbaan die ooit op het punt stond te eindigen voordat hij goed en wel begonnen was.