Ajax weigert mee te werken aan interview: 'Hij hoeft zich niet te verantwoorden'

Ajax heeft vrijdagavond een interviewverzoek van ESPN geweigerd. De zendgemachtigde van de Keuken Kampioen Divisie wilde na afloop van het duel tussen FC Dordrecht en Jong Ajax (3-0) in gesprek met Charlie Setford, maar de twintigjarige keeper verscheen niet voor de camera.

Setford ging in Dordrecht dramatisch in de fout. De jonge goalie wilde in de negentiende minuut de bal door het midden spelen. Setford had daarbij echter een speler van Dordrecht over het hoofd gezien. De bal kwam uiteindelijk terecht bij Jari Schuurman, die simpel de 1-0 kon binnenschuiven.

Ook bij de 2-0 van Feyenoord-huurling Devin Haen blunderde Setford opzichtig. Na afloop nam Ajax hem in bescherming door niet mee te werken aan een interview. Trainer Frank Peereboom geeft tekst en uitleg bij dat besluit.

“Hij hoeft zich niet te verantwoorden wat ons betreft, we hebben het met hem besproken en ik ben daar de verantwoordelijke in. Daarin hebben we hem gesteund”, aldus Peereboom.

Peereboom heeft het te doen met Setford. “Hij doet het niet expres. Hij is een volwaardige prof die zijn mannetje staat, hard werkt en met het eerste meetraint. Misschien kan je hem op een ander moment bevragen, laat hem nu nog even in zijn teleurstelling zitten.”

Setford speelde tot dusver 54 officiële wedstrijden namens Jong Ajax. Daarin moest hij liefst 93 tegentreffers incasseren. Elf keer wist hij zijn doel schoon te houden.

Bij Ajax ligt Setford nog vast tot medio 2027. Zijn broertje Tommy Setford (19) werd afgelopen zomer voor 900.000 euro aan Arsenal verkocht.