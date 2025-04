UEFA legt Antonio Rüdiger en Kylian Mbappé schorsing en boete op wegens wangedrag na Atlético Madrid - Real Madrid

De UEFA heeft verschillende spelers van Real Madrid gestraft voor hun gedrag na het uitduel met Atlético Madrid in de achtste finale van de Champions League. De Europese bond startte een onderzoek nadat Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Dani Ceballos en Vinícius Júnior de aandacht trokken.

Het viertal juichte op opmerkelijke wijze in de return van de Champions League, waarin Real Madrid na strafschoppen de sterkste bleek. Na de zege vierden de spelers van de Koninklijke de plaatsing voor de kwartfinale vlak voor de ogen van de fans van Atlético Madrid.

Rüdiger maakte een gebaar met zijn vinger op de keel naar de supporters van de tegenpartij, terwijl Mbappé naar zijn geslachtsdeel greep. Vinícius Júnior kreeg het tijdens en na de wedstrijd meermaals aan de stok met Atlético-aanhangers. Wat Ceballos precies heeft misdaan was niet helemaal duidelijk.

Atlético Madrid diende een aanklacht in bij de UEFA naar aanleiding van het gedrag van de Real Madrid-spelers en de Europese voetbalbond vond dat er genoeg reden was om een officieel onderzoek te starten. Nu is bekend geworden dat Rüdiger en Mbappé een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd hebben gekregen met een proeftijd van een jaar.

Daarnaast moet de Duitser een boete betalen van 40.000 euro en Mbappé van 30.000 euro. Ceballos heeft geen voorwaardelijke schorsing gekregen, maar moet wel 20.000 euro overmaken. Vinícius wordt niet gestraft. De Braziliaan heeft zich in de ogen van de tuchtcommissie niet misdragen.

Carlo Ancelotti kan volgende week dus gewoon een beroep doen op de spelers in kwestie, behalve Ceballos. De Spanjaard heeft een spierblessure opgelopen. Dinsdagavond staat het uitduel met Arsenal in de kwartfinale op het programma. Acht dagen later vindt de return plaats in Madrid.