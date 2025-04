Johan Derksen en Hélène Hendriks in discussie: 'Ik vind het een huis-tuin-en-keuken-voetballer'

Johan Derksen is niet onder de indruk van Jordy Clasie. De momenteel geblesseerde middenvelder van AZ wordt dit seizoen vaak geroemd om zijn spel, maar de analyticus van Vandaag Inside lijkt het daar niet mee eens.

Aan het einde van de uitzending van Vandaag Inside gaat het kort over de kraker tussen AZ en Feyenoord die zaterdagmiddag op het programma staat. Clasie zou daarbij zijn oude ploeg treffen, maar de middenvelder staat voorlopig aan de kant met een blessure.

René van der Gijp denkt dat Feyenoord het duel met AZ wel wint. “AZ zonder Clasie natuurlijk”, zegt Hélène Hendriks vervolgens. “En dat vind ik echt wel de beste speler van AZ, en de motor van AZ. Dus ik denk wel dat dat heel veel verschil gaat maken in zo’n topwedstrijd.”

Van der Gijp is het daarmee eens, maar Derksen denkt daar anders over. “Ik vind Clasie eigenlijk een beetje een huis-tuin-en-keuken-voetballer. Die doet nooit iets verrassends. Ik koop geen kaartje voor Clasie”, aldus de Snor.

“Nee, dat is niet waar”, reageert Hendriks. “Hij is zó belangrijk voor AZ. Hij laat het team veel makkelijker spelen. Hij laat iedereen makkelijker spelen.” Van der Gijp vult haar tot slot aan: “Hij zit er ook vaak tussen.”

Clasie, normaliter een vaste waarde én de aanvoerder van AZ, staat sinds enkele weken aan de kant met een blessure. Het is nog niet zeker of hij op tijd fit is voor de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles op 21 april.

Het duel met Feyenoord van zaterdag mist hij dus in ieder geval wel. Robin van Persie, die ooit bij het Nederlands elftal en Feyenoord samenspeelde met Clasie, reageerde daar vrijdag al op. “Jordy is een geweldige speler, de motor van AZ. Ergens vind ik het ook jammer dat hij niet meedoet, want je wil jezelf meten met de beste. AZ gaat hem echt missen en het kan dus een voordeel zijn voor ons, maar ik wil spelen tegen de besten. En ik denk dat Clasie hun beste speler is”, aldus de Feyenoord-trainer op een persconferentie.