Van Persie verklaart absentie Hwang In-beom bij Feyenoord: 'Hij is...'

Hwang In-beom had een basisplaats bij Feyenoord in de recente duels met Go Ahead Eagles (3-2) en FC Groningen (4-1). De Zuid-Koreaanse middenvelder ontbreekt echter zaterdag in de uitwedstrijd tegen AZ. Gijs Smal is zijn vervanger op het Rotterdamse middenveld. Antoni Milambo heeft wél een basisplaats bij Feyenoord.

''Wat vind jij van Milambo sinds hij terug is van zijn blessure?'', wil verslaggever Hans Kraay junior van ESPN weten van Van Persie, kort voor de aftrap in het AFAS Stadion.

''Op de eerste plaats vind ik Milambo een hartstikke goede voetballer. Die nu terugkomt van een blessure. En dat is ook beeldvorming bij de mensen. Als iemand er even uit is geweest, dan wordt verwacht dat hij gelijk op de toppen van zijn kunnen speelt. Maar dat is in de meeste gevallen niet reëel.''

''Goede voetballers zoals Hwang en Milambo hebben soms ritme nodig. Maar dat Milambo goed kan voetballen is volgens mij wel duidelijk'', zo benadrukt de Feyenoord-trainer, die direct uitlegt waarom Hwang zaterdag ontbreekt in Alkmaar.

''Hij is niet helemaal fris uit de laatste twee wedstrijden gekomen. Het was wel verantwoord, maar hij speelde de laatste twee duels met best veel pijntjes. Dat heeft bijna iedere speler, denk ik'', verwijst de coach naar het volle speelschema van heden ten dage.

''Maar we hebben hem vrijdag nog beoordeeld en vonden het vooral voor Hwang zelf de beste keuze om hem niet mee te nemen'', zo legt Van Persie uit aan Kraay.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Milambo, Moder, Smal; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.