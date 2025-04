SC Heerenveen duwt Willem II dieper in moeras met eerste zege onder Robin Veldman

SC Heerenveen heeft vrijdagavond de eerste zege onder trainer Robin Veldman geboekt. In eigen huis werd het 3-1 tegen Willem II. Daardoor klimt Heerenveen voorlopig naar plek acht in de Eredivisie. Voor nummer zestien Willem II nemen de problemen verder toe.

Aan de kant van Heerenveen begon Ion Nicolaescu in de spits, wat ten koste ging van Dimitris Rallis. Daarnaast stond Luuk Brouwers voor het eerst sinds eind december in de basis, na maandenlang blessureleed. Dat ging ten koste van Espen van Ee.

Ook bij Willem II twee wijzigingen in de basiself: Rúnar Sigurgeirsson en Jeremy Bokila keerden terug van een schorsing en vervingen Rob Nizet en de geschorste Kyan Vaesen.

Het was eenrichtingsverkeer in de eerste helft. Thomas Didillon-Hödl had nog een antwoord op een schot van Nicolaescu en een kopbal van Brouwers, maar was kansloos toen Nicolaescu de bal in de elfde minuut van dichtbij in het net schoof op aangeven van Brouwers: 1-0.

Na ruim een half uur werd het 2-0. Didillon-Hödl verwerkte een fraaie volley van Mats Köhlert nog tot corner, maar die hoekschop leverde alsnog de 2-0 op. Sam Kersten maakte na ruim tweehonderd duels zijn eerste treffer ooit in het profvoetbal, door de bal uit de rebound binnen te tikken nadat die eerst nog op de paal was beland.

Vlak na rust was Willem II zowaar dicht bij een goal, maar de afstandspoging van Emilio Kehrer ging net naast. Halverwege de tweede helft besliste Heerenveen het duel definitief, toen Ilias Sebaoui via de voet van een Willem II’er raakschoot: 3-0.

Een kwartier voor tijd schoot Jesse Bosch nog wel de 3-1 binnen na terugleggen van Kehrer, maar verder kwam Willem II niet. Daardoor worden de wolken boven Tilburg steeds donkerder, en komt degradatie voor Willem II, al dan niet via de nacompetitie, steeds dichterbij.