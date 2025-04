Keihard oordeel Wim Kieft: 'Hij blinkt weliswaar uit in praatjes, maar is onzichtbaar op het veld'

Wim Kieft pakt PSV hard aan in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf. De voormalig aanvaller van de Eindhovenaren ergert zich vooral aan de grote namen in de selectie van Peter Bosz, die volgens hem niets laten zien na de winterstop.

''Bakayoko heeft niet eens meer een basisplaats en Saibari lukt het niet op tijd te komen. Dachten ze vorige zomer aan een transferbedrag tussen de 25 en dertig miljoen euro, inmiddels hoor je een bedrag van rond de tien miljoen euro. Dat ligt meer in lijn met zijn prestaties'', oordeelt Kieft hard over de aanvaller en middenvelder van PSV.

Kieft is in zijn bijdrage eveneens niet mild voor Noa Lang. ''Na zijn langdurige blessure blinkt hij weliswaar uit in praatjes, maar is hij onzichtbaar op het veld'', aldus de voormalig topspits, die teleurstelling zag bij Lang toen een wintertransfer naar Napoli geen doorgang vond.

''Met zijn volle verstand heeft hij bij PSV een contract tot medio 2028 getekend'', zo benadrukt Kieft. ''Laat het eerst eens zien bij PSV. Je verwacht de beste versie van Lang om alsnog een transfer af te dwingen, maar van die versie zie je weinig tot niets de laatste maanden.''

Volgens de voetbalvolger uit Haarlem zou een Feyenoorder als voorbeeld moeten dienen voor Lang. ''Wil je echt een toptransfer maken, dan moet je willen bewijzen dat je de beste bent in de Eredivisie. En zelfs dan moet je afwachten of zulke spelers het redden in de grote Europese competities.''

''Spelers uit de Eredivisie halen, blijft een risico voor buitenlandse clubs. Zoiets drukt de transfersom'', aldus Kieft, die direct een voorbeeld geeft van een speler die volgens hem niet langer op een toptransfer naar het buitenland hoeft te wachten.

''Of denkt iemand nog dat Joey Veerman voor de hoofdprijs vertrekt bij PSV? Keer op keer zakt hij door het ijs als het niveau hoger wordt: bij PSV en Oranje'', sluit Kieft af met een harde conclusie over de middenvelder van PSV.