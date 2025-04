Kieft waarschuwt Ajax: 'Reken maar niet op 150 miljoen euro voor deze twee spelers'

Ajax won vorige week met 0-2 op bezoek bij PSV en is gezien de negen punten voorsprong op de Eindhovenaren de gedoodverfde favoriet voor de landstitel. Knap, zo oordeelt Wim Kieft, die desondanks niet direct verwacht dat de miljoenen zullen binnenstromen in Amsterdam.

''Overigens hoeven ze bij Ajax niet te verwachten dat een kampioenschap direct betekent dat hun toptalenten voor recordbedragen uitvliegen'', trapt Kieft vrijdag op de rem in zijn wekelijkse voetbalbijdrage voor De Telegraaf.

''Iedere trainer heeft graag een middenvelder als Kenneth Taylor in zijn selectie, maar die levert geen dertig tot veertig miljoen op'', ziet de columnist van de krant de middenvelder ondanks een sterk seizoen bij Ajax niet direct voor een megabedrag de Johan Cruijff ArenA verlaten.

Kieft noemt direct nog een voorbeeld: ''Jorrel Hato is jong, talentvol, international en maakt een prima ontwikkeling door. Aan Hato valt geen enkele club zich een buil en daarom zijn topclubs bereid om flink te investeren in zo’n speler.''

''Alleen moet Ajax niet denken aan bedragen zoals voor Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, die in 2019 allebei voor zo’n 75 miljoen euro vertrokken naar respectievelijk FC Barcelona en Juventus'', trekt de voormalig Ajacied de vergelijking met talenten die na hun doorbraak voor de hoofdprijs werden verkocht.

Hato is al genoemd bij onder meer Real Madrid, Chelsea en Liverpool. De kans is dan ook aannemelijk dat de pas negentienjarige verdediger deze zomer vertrekt bij Ajax.

In de optiek van Kieft is het naderende kampioenschap van Ajax met name het resultaat van teamgeest. ''De landstitel is vooral een teamprestatie zonder individuele uitschieters.''