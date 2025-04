Willem van Hanegem: 'Hij heeft de kwaliteiten, maar laat het al een tijd niet meer zien bij Feyenoord'

Willem van Hanegem is kritisch op het spel van Antoni Milambo (20). In zijn podcast namens het Algemeen Dagblad zegt de clubicoon dat het talent zich al een tijd niet meer laat zien bij Feyenoord.

Milambo, die deze week zijn twintigste verjaardag vierde, speelde dit seizoen al 35 officiële wedstrijden namens Feyenoord. Daarin was de Rotterdammer goed voor zes doelpunten en vier assists.

Volgens het Duitse Transfermarkt is Milambo’s waarde inmiddels gestegen naar 16 miljoen euro. Toch verwacht Van Hanegem meer van het toptalent.

De Kromme baalt. “Als ik hem dan zie rommelen... Het is een van de betere jeugdspelers. Dan denk ik: hoe is het toch mogelijk, als je zoveel kwaliteit hebt?”

“Hij heeft de kwaliteiten, maar laat het al een tijd niet meer zien bij Feyenoord. Hij komt wel net terug van een blessure, misschien heeft dat ermee te maken”, aldus Van Hanegem.

Van Hanegem is er nog niet van overtuigd dat Feyenoord dit seizoen over PSV heen kan gaan. “Ze zijn niet zo stabiel dat ze alles gaan winnen. Tegen AZ kan het hierdoor ook lastig worden.”

“Echt makkelijke wedstrijden hebben we dit seizoen nog niet gespeeld. Go Ahead Eagles-uit was er een, maar je hebt ook veel spelers moeten missen door blessures”, besluit Van Hanegem.