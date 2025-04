Feyenoord heeft duidelijk plan als Igor Paixão deze zomer vertrekt

De kans is aanwezig dat Igor Paixão na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord. Mocht de Braziliaanse vleugelaanvaller inderdaad De Kuip de rug toekeren, zullen de Rotterdammers zo snel mogelijk een vervanger aantrekken. Dit meldt Marcel van der Kraan van De Telegraaf vrijdagavond.

Paixão beschikt bij Feyenoord over een contract tot medio 2029, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de aanvaller over vier jaar nog in Rotterdam actief is. De buitenspeler is reeds genoemd als aanwinst van Napoli en Atalanta.

Onder zowel Brian Priske als Robin van Persie behoort Paixão steevast tot de uitblinkers van Feyenoord. Afgelopen maand kwam hij tot vier goals en twee assists in de Eredivisie, waarna de flankspeler werd uitgeroepen tot Speler van de Maand.

Een eventuele vervanger van Paixão staat volgens Van der Kraan los van de situatie van Leo Sauer en Jaden Slory, die zijn uitgeleend aan respectievelijk NAC Breda en FC Dordrecht. Het duo keert deze zomer sowieso terug bij Feyenoord.

Van Persie heeft hoge verwachtingen van Sauer, die al het hele seizoen intensief wordt gevolgd door Feyenoord. De Slowaakse vleugelaanvaller wist tot dusver vijf keer te scoren voor NAC, terwijl hij tevens tweemaal als aangever fungeerde.

Sauer liet in het seizoen 2023/24 reeds zestien optredens noteren in de hoofdmacht van Feyenoord, inclusief diverse duels in de Champions League. De aanvaller (19) maakte vorig jaar op het EK in Duitsland deel uit van de selectie van Slowakije.

Voor de eveneens pas negentienjarige Slory zal de stap terug naar Feyenoord wellicht groter zijn. Desondanks is de vleugelspeler bij FC Dordrecht uitgegroeid tot een echte smaakmaker. Na 29 duels staat de teller op negen goals en zes assists. Van Persie kent Slory nog van zijn periode als jeugdtrainer van Feyenoord.