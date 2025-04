Robin van Persie wijzigt basiself Feyenoord op vier plekken voor kraker tegen AZ; Hwang In-beom ontbreekt

Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft zijn opstelling voor de wedstrijd tegen AZ bekendgemaakt. Gernot Trauner, Quilindschy Hartman en Ayase Ueda keren terug in de basis. Hwang In-beom is juist niet fit en ontbreekt in de selectie van de Rotterdammers. De Eredivisie-kraker in Alkmaar begint om 16.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij de Rotterdammers. In de verdediging is Trauner de vervanger van de geblesseerde Thomas Beelen, terwijl Hartman concurrent Gijs Smal aflost. Givairo Read en Dávid Hancko completeren de achterhoede.

Op het middenveld is er één wijzigingen opzichte van de midweekse 4–1 overwinning op FC Groningen. Hwang In-beom ontbreekt op het middenveld en wordt vervangen door Smal. Jakub Moder en Antoni Milambo zijn wel weer gewoon van de partij.

Vleugelspelers Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links) worden in de voorhoede vergezeld door spits Ueda. De Japanner is volledig hersteld van zijn blessure en krijgt de voorkeur boven Julián Carranza.

Aan de kant van AZ start Jeroen Zoet onder de lat. Rome-Jayden Owusu-Oduro kampt met een lichte blessure, waardoor het treffen met Feyenoord te vroeg voor hem komt.

De belangen voor beide ploegen zijn enorm. Het gat tussen de nummers drie Feyenoord en vijf AZ bedraagt zeven punten. Wil AZ een kans blijven maken op plek drie, voorronde Champions League, dan moeten het winnen.

Feyenoord heeft momenteel vooral te maken met FC Utrecht, dat slechts één punt minder heeft dan de ploeg van Van Persie. Feyenoord kan echter ook naar boven kijken, want directe plaatsing voor de Champions League is na een slechte periode van PSV plotseling weer binnen mogelijk. Om werk te maken van die droom zou een overwinning op AZ bijzonder goed uitkomen.

Opstelling AZ: Zoet; Kasius, Goes, Martins Indi, Møller Wolfe; Belic, Koopmeiners, Buurmeester; Poku, Parrott, Sadiq.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Milambo, Moder, Smal; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.