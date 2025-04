Voormalig Ajax-speler Edson Álvarez mag twee jaar na zijn komst vertrekken bij West Ham United; topclub geïnteresseerd

Edson Álvarez mag deze zomer bij een goed bod vertrekken bij West Ham United en kan wederom rekenen op interesse van Borussia Dortmund. Dat melden El Universal en de Westdeutsche Allgemeine Zeitung en wordt bevestigd door Voetbal International.

De 27-jarige middenvelder stond twee jaar geleden ook al in de belangstelling van die Borussen. Dortmund besloot toen de stekker uit de onderhandelingen met Ajax te halen omdat de club het vertrouwen wilde uitspreken in Emre Can. Bovendien wilde BVB voor de goedkopere Felix Nmecha gaan.

Álvarez verruilde Ajax vervolgens voor 38 miljoen euro voor West Ham, dat al langer interesse toonde. Sindsdien speelde de Mexicaans international 69 wedstrijden voor the Hammers, bij wie hij een vaste waarde is.

Toch mag de ex-Ajacied deze zomer bij een goed bod vertrekken. Of Dortmund de vraagprijs van West Ham op tafel kan leggen is nog maar zeer de vraag. Die Borussen bezetten momenteel de tiende plaats in de Bundesliga, waardoor ze mogelijk naast Europees voetbal grijpen.

Daardoor is nog niet duidelijk hoeveel geld de club in de zomer kan spenderen. Transfermarkt schat de marktwaarde van Álvarez in op dertig miljoen euro.

De Mexicaan werd door Ajax in 2019 opgepikt bij Club América. De Amsterdammers betaalden vijftien miljoen euro voor de rechtspoot, die in vier seizoenen 147 wedstrijden speelde. Álvarez won twee landstitels en één beker in de Johan Cruijff ArenA.