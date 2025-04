Arsenal lijdt duur puntenverlies in Premier League en legt rode loper uit voor Liverpool

Arsenal heeft zaterdagmiddag opnieuw averij opgelopen in de achtervolging op koploper Liverpool. Op bezoek bij Everton kwamen the Gunners niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Als Liverpool zondag wint van Fulham, loopt het gat met Arsenal op naar liefst veertien punten met nog zeven duels te gaan. Everton klimt naar plek veertien.

Bij Arsenal zat de niet geheel fitte Jurriën Timber zoals verwacht op de bank, evenals de onlangs teruggekeerde Bukayo Saka. Ben White maakte zijn rentree in het elftal van manager Mikel Arteta.

Everton begon goed aan de wedstrijd op Goodison Park, maar toch wist Arsenal de voorsprong te grijpen. Na een snelle counter bediende Raheem Sterling gelegenheidsspits Leandro Trossard, die Jordan Pickford verschalkte: 0-1.

In de rust besloot Arteta om met Saka zijn extra troef in te zetten. Ethan Nwaneri bleef achter in de kleedkamer. In de 49ste minuut kreeg de thuisploeg een penalty.

Na een overtreding van Myles Lewis-Skelly ging de bal op de stip. Vanaf elf meter stuurde Iliman Ndiaye Arsenal-doelman David Raya naar de verkeerde hoek: 1-1.

Arsenal was de ploeg die daarna de meeste aanspraak maakte op de winst, maar mede dankzij doelman Pickford ging de bal er niet in. Daardoor moest de ploeg van Arteta het doen met een punt.

Arsenal sluit het weekend hoe dan ook af als nummer twee van de Premier League, al kan Nottingham Forest wel op twee punten afstand komen, bij winst op Aston Villa. Nummer veertien Everton is inmiddels wel zo goed als zeker van lijfsbehoud.