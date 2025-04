Voormalig PSV'er doet boekje open: 'Ik werd neergezet als dikzak op tv. Dat heeft me geraakt'

Género Zeefuik heeft last gehad van de kritiek die hij kreeg op zijn gewicht, toen hij nog profvoetballer was. Dat vertelt de inmiddels 34-jarige oud-speler van onder meer PSV en FC Groningen in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Zeefuik begon zijn carrière bij PSV, waar hij al op zijn zestiende debuteerde. “Jonge jonge, dat was me wat”, blikt hij terug. “Ik zat nog in PSV onder 17 en scoorde op een middag twee keer tegen FC Groningen. In de tweede helft moest ik er plotseling uit. Dat was gek, want ik werd nooit gewisseld. Meneer Koeman (Ronald Koeman, red.) zat op de tribune, had mij gezien en had dat bevolen aan onze trainer.”

“Hij had bij het eerste team van PSV een reservespits nodig en haalde me er per direct bij. Ineens zat ik midden in een bizarre strijd om de landstitel in de Eredivisie. Waanzinnige tijd. Ik ben zelfs in de kampioenswedstrijd van PSV nog ingevallen en heb het feest daarna vol mee mogen vieren. Ook het jaar erna heb ik nog een paar keer gespeeld en werd PSV kampioen.”

Uiteindelijk kwam Zeefuik tot achttien duels voor het eerste elftal van PSV. Hij werd verhuurd aan FC Omniworld, FC Dordrecht en NEC, waarna hij in 2012 definitief werd overgenomen door FC Groningen. “Ik heb daar best een mooie periode gehad hoor, maar ik had wel stress omdat ik zwaarder werd en mensen daar ook steeds meer over begonnen”, blikt de voormalig spits terug.

"Zelfs mijn moeder kon er dagenlang niet van slapen dat ik op televisie werd neergezet als een dikzak die niks deed voor zijn sport. Later is gebleken dat ik een lichamelijk probleem heb en voedsel anders verteer dan andere topsporters. Ik had er alles voor over om voetballer te zijn, maar helaas is me dit overkomen. Mijn schildklier en alvleesklier werkten niet goed. Ik was gewoon fit voor negentig minuten, maar inderdaad zwaar om te zien.”

“De manier waarop daarover op televisie geoordeeld is, heeft mij en mijn familie wel geraakt.” Als voorbeeld noemt hij aan analyse van Ronald de Boer. “Het was wel erg hard. Mijn lichamelijke probleem was op dat moment bij helemaal niemand bekend en ik heb er ook lang niet over willen praten. Later is na testen precies gebleken hoe het zat en heb ik medicijnen gehad. Nu is het volledig onder controle.”

Na ook nog voor het Schotse Heart of Midlothian, het Turkse Balikesirspor en FC Emmen te hebben gespeeld, besloot Zeefuik in 2017 op 27-jarige leeftijd zijn carrière te beëindigen. Inmiddels is hij assistent-trainer bij Ajax Onder 13 en heeft hij een eigen voetbalschool. “Ik ben supertrots dat ik kinderen mag helpen om hun droom te realiseren. Ik ben een gelukkig mens”, besluit hij.