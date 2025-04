Gros Feyenoord-fans ziet eerste 12 minuten uitwedstrijd tegen AZ niet vanuit uitvak

De Eredivisie-wedstrijd tussen AZ en Feyenoord begon zaterdag om 16:30. De meeste meegereisde supporters van de Rotterdamse club betraden echter pas twaalf minuten na het eerste fluitsignaal het uitvak in het AFAS Stadion.

Het Feyenoord-Legioen dat vanuit Rotterdam was afgereisd bekeek de beginminuten van de ontmoeting in Alkmaar vanuit de gracht onder het uitvak. Pas daarna klom het overgrote deel van de fans van de nummer drie in de Eredivisie naar boven.

De supporters van Feyenoord deden dit als protestactie richting AZ en de KNVB. Ze ergeren zich namelijk aan de strikte regels die worden gehanteerd voor de uitwedstrijd op Alkmaarse bodem. Daarnaast is er ook ergernis over de verplichte buscombi, het maximaal aantal van 750 kaarten en een spandoek dat is geweerd door de AZ-leiding.

Tijdens de live-uitzending van ESPN werd er even aandacht geschonken aan de actie van de Feyenoord-aanhang. De fans die in de gracht bleven staan in de eerste minuten misten weinig, want beide clubs dwongen in de beginfase weinig af en scoorden ook niet. Feyenoord kwam na ruim een halfuur op 0-1 na een eigen goal van Zico Buurmeester.

AZ moet eigenlijk de drie punten pakken tegen Feyenoord, om zo kans te blijven houden op plek drie. De Alkmaarders staan zeven punten achter de concurrent uit Rotterdam-Zuid.