Sjoerd Mossou weet wat er misgaat bij PSV: 'Dat is exact het probleem'

De warmte bij PSV is juist het probleem. Dat schrijft Sjoerd Mossou in een column namens het Algemeen Dagblad. De journalist is van mening dat het allemaal wat kritischer mag in Eindhoven.

Mossou vond het vreemd dat de spelers van PSV voorafgaand aan de topper tegen Ajax (0-2 nederlaag) met hun eigen kinderen het veld betraden. De journalist heeft dan ook geïnformeerd naar dit tafereel.

“Daar blijkt vooral een marketingidee achter te zitten. PSV is een zogenoemd 'warme familieclub' en wil dat op gezette tijden ook als zodanig uitstralen”, aldus Mossou, die concludeert dat het voetbal niet meer boven alles gaat.

Een tweede conclusie die Mossou trekt, is dat het in het Philips Stadion nooit echt stormt. “Bij PSV voltrekt zich momenteel de grootste ineenstorting van een topclub aller tijden.”

“Zelden in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal presteerde een trainer zó krankzinnig slecht met zulk goed materiaal als Peter Bosz dat nu al sinds december doet. Maar gedonder, heibel en geknetter? Crisis? Hard tegen hard? Er is nauwelijks waarneembaar sprake van”, aldus Mossou.

Mossou stelt dat de top van PSV elkaar blijft beschermen ‘als in een verbondje van vrienden’, die de boel subtiel afschuiven richting de spelers. “De banden zijn hecht en het moet wel een beetje gezellig blijven.”

Mossou komt met een pijnlijke afsluiter. “Het cliché klopt volledig: PSV is één grote familie. Dat is nu exact het probleem.”

Het tobbende PSV komt zaterdagavond weer in actie. Om 21.00 uur gaat het elftal van Peter Bosz op bezoek bij FC Groningen. De voorsprong op nummer drie Feyenoord bedraagt momenteel vijf punten.