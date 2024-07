Pak 50x je inzet als Spanje of Engeland zondag EURO 2024 wint!

Spanje en Engeland gaan zondagavond uitmaken wie Europees kampioen wordt. Worden the Three Lions voor het eerst de beste van Europa, of gaat de titel mee naar Madrid? Win vijftig keer je inzet bij winst van Spanje of Engeland. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Spanje kende dinsdagavond een slecht start van het halvefinaleduel met Frankrijk. De 0-1 achterstand werd echter al snel weggepoetst en dankzij de 2-1 overwinning staat de Spaanse ploeg zondag in de finale in Berlijn. De eerste Europese eindstrijd sinds 2012.

Wint Spanje of Engeland het EK? Win vijftig keer je inzet bij winst van Spanje of Engeland. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken! Deze UniBoost is te spelen voor nieuwe klanten van 24 jaar en ouder.

Engeland kende eveneens een tegenvallende start van het duel in de halve finale. Het elftal van Gareth Southgate knokte zich woensdagavond echter terug en dankzij de goal van supersub Ollie Watkins in de slotminuut staat de Engelse ploeg zondag in de EK-finale in Berlijn.

Zie jij Spanje of Engeland het EK winnen? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

