Dávid Hancko noemt naam van speler die Feyenoord deze zomer moet kopen

Luciano Valente (FC Groningen) zou een aanwinst zijn voor Feyenoord. Dat zegt verdediger Dávid Hancko in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Slowaak is ook gecharmeerd van Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles).

Hancko vindt de Eredivisie een mooie competitie om in te spelen. “Ik zeg het vaak tegen mijn landgenoten: in de Eredivisie lopen goede spelers rond.”

De linkspoot noemt twee voorbeelden. “Victor Edvardsen van Go Ahead en afgelopen woensdag Luciano Valente bij Groningen.”

“In de rust zei ik: kunnen wij hem niet kopen? Hij speelde echt heel sterk, liep steeds weg uit de as en dat was lastig te verdedigen”, aldus Hancko.

Voor Hancko zelf is het nog maar de vraag of hij komend seizoen in De Kuip speelt. “Ik ben er altijd duidelijk over geweest, ik vind het geweldig om voor deze club te mogen spelen. Maar natuurlijk zit er ergens in het achterhoofd ook iets wat zegt dat als er een mooie kans voorbijkomt, dat misschien ook een uitdaging kan zijn.”

“We zullen erover praten in de zomer. We zullen zien wat er gebeurt”, aldus Hancko, die tot medio 2028 vastligt bij Feyenoord.

Transferjournalist Mounir Boualin wist donderdag te melden dat Feyenoord serieuze belangstelling heeft voor Valente. De kersverse international van Jong Oranje staat ook op het lijstje bij Ajax.