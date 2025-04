Wout Weghorst kan rentree maken tijdens Ajax - NAC Breda; basisspeler in duel met PSV ontbreekt

De kans is groot dat Wout Weghorst zondagmiddag bij de wedstrijselectie zit wanneer Ajax het in eigen huis opneemt tegen NAC Breda. Dat bevestigt Francesco Farioli vrijdagmiddag via de officiële kanalen van de Amsterdammers. Youri Baas moet het duel met de Brabanders aan zich voorbij laten gaan.

Farioli zal een heerlijke week achter de rug hebben na de overwinning in Eindhoven tegen PSV. De Italiaan vertelt dat hij de wedstrijd terug heeft gekeken met zijn dochtertje. "Ik heb een video naar Menno Geelen gestuurd dat ze een dag na de wedstrijd met een vlaggetje naar de wedstrijd keek. Ik heb het duel zelf nog een paar keer gezien en de highlights drie of vier keer met mijn dochter.”

"Het was een goed weekend, dat klopt”, vervolgt de Italiaan. “Maar voor mij was het belangrijkste hoe de spelers terugkeerden. We hebben enkele goede trainingen gehad en de spirit is goed. Er is geen tijd voor afleiding of om te zweven. We moeten met beide benen op de grond blijven en nog harder werken dan eerst."

Farioli moet Baas missen tegen NAC. De linkspoot raakte geblesseerd tijdens het duel in Eindhoven. "Het is niet heel ernstig, maar hij is er tegen NAC niet bij. We gaan er alles aan doen om hem de volgende wedstrijden beschikbaar te hebben. Voor hem is het zaak om hard te werken buiten het veld zodat hij het team kan helpen in de laatste fase van het seizoen."

Ook Youri Regeer mist de wedstrijd van zondag. "We moeten de komende trainingen afwachten”, vervolgt Farioli, die wél goed nieuws heeft over Weghorst. "De kans is groot dat hij onderdeel is van de selectie."

Lovend over NAC

Het ging eerder dit seizoen nog mis voor Ajax op bezoek bij NAC (2-1). Farioli weet dat nog goed. “We weten hoe pijnlijk het was in Breda vanwege de nederlaag in de slotfase. NAC doet het goed met verschillende manieren van spelen. Soms heel agressief en soms zakken ze iets in.”

“Ze weten precies wat ze willen, dus het wordt een uitdaging. Ze proberen natuurlijk in het linkerrijtje te blijven. Voor ons is het zaak om het veld op te gaan met een uitgerust lijf en een scherp brein voor een belangrijk duel", aldus de trainer.