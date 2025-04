Paixão: 'Daarom denk ik dat we samen de perfecte combinatie vormen bij Feyenoord'

Igor Paixão is verguld met het feit dat hij is uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. De vleugelaanvaller was in maart in topvorm bij Feyenoord, dat inmiddels serieus rekening moet houden met een zomers vertrek van de Braziliaanse buitenspeler.

Het is voor Paixão de eerste keer dat hij in Nederland de beste speler is van een bepaalde maand. ''Deze prijs komt thuis in de collectie. Ik heb daar heel veel prijzen staan, dit is er weer eentje voor de verzameling. Ik ben ontzettend gegroeid dit seizoen. Eigenlijk in alles: doelpunten maken, assists geven en geschiedenis schrijven namens Feyenoord'', zo klinkt het bij ESPN.

De 24-jarige Paixão beleeft misschien wel het beste jaar in zijn loopbaan. ''Ik wil dit hoge niveau vasthouden tot het einde van het seizoen. Ik ben gelukkig in vorm. Ik hoop dat ik geen zware blessure krijg en door kan gaan met het blij maken van de supporters van Feyenoord.''

Paixão werkt in ieder geval nog enkele weken samen met Robin van Persie, een trainer die hij hoog heeft zitten. ''Hij is toegewijd en wil graag winnen. Daarom denk ik dat we samen de perfecte combinatie vormen.''

''Het hele elftal, de spelers, de staf, iedereen – we hebben allemaal hetzelfde doel bij Feyenoord. Dus moeten we hard werken en van Van Persie leren. Hij heeft dit zelf vroeger ook allemaal meegemaakt. We zijn dankbaar voor zijn ervaring'', is de vleugelspits blij om dagelijks op het veld te staan met de topscorer aller tijden van Oranje.

''Van Persie motiveert ons om winnaars te zijn en elke dag het maximale eruit te halen. In Brazilië vinden ze het ongelooflijk dat Van Persie mijn trainer is. Ik wilde het ook niet geloven, dat Van Persie mijn trainer zou worden. Dat ik dagelijks met hem mag trainen... Het is een zeer toegewijde coach. We gaan samen nog veel beleven.''

Complimenten te over voor Van Persie, maar dat wil niet zeggen dat er na de zomerstop nog sprake is van een innige samenwerking. ''Mijn focus ligt op Feyenoord. Ik wil het seizoen goed afsluiten en de supporters blij maken. Maar ik laat het aan God over. Mijn zaakwaarnemers en het bestuur van Feyenoord zullen het beste pad voor mij kiezen.''