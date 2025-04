Robin van Persie heeft in aanloop naar AZ - Feyenoord goed en slecht nieuws: 'Hij is erbij'

Thomas Beelen is er zaterdagmiddag niet bij wanneer Feyenoord het in Alkmaar opneemt tegen AZ, zo bevestigt Robin van Persie vrijdagmiddag op de persconferentie. De 23-jarige mandekker ging tegen FC Groningen door zijn enkel en heeft daar nog te veel last van. Hugo Bueno keert wel terug.

“Hij is er morgen niet bij”, begint de trainer. “Voor morgen komt het helaas nog te vroeg. Daarna zullen we, zoals altijd, kijken hoelang het gaat duren. Dat is een beetje pech, voor Beelen in de eerste plaats, maar ook voor ons.”

“Dat kan altijd gebeuren, zo’n ‘impactmomentje’. Dat is vervelend, vooral voor Beelen zelf. Hij is er morgen niet bij”, aldus Van Persie.

Bueno keert weer terug bij de Rotterdammers. De Spanjaard raakte geblesseerd op bezoek bij FC Twente, maar kan tegen AZ weer zijn rentree maken. “Bueno is erbij. Hij heeft de afgelopen dagen getraind en dat ging goed.”

Ook Ayase Ueda zou kunnen starten. De spits raakte tijdens zijn interlandverplichtingen met Japan geblesseerd. “Hij heeft woensdag een half uur gespeeld en de afgelopen dagen getraind. Dat gaat goed”, vervolgt Van Persie.

Door de zege van Feyenoord op FC Groningen bedraagt de achterstand op nummer twee PSV nog maar vijf punten. De Eindhovenaren reizen zaterdagavond af naar het noorden om het op te nemen tegen de ploeg van Dick Lukkien.