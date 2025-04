Waar je AZ - Feyenoord kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen AZ en Feyenoord kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Kan Feyenoord de goede reeks onder Robin van Persie voortzetten? In Alkmaar overleggen de Rotterdammers doorgaans goede cijfers: de laatste keer dat Feyenoord in Alkmaar verloor dateert van 2022, tevens ook de laatste keer dat Feyenoord überhaupt van AZ verloor.

Toch belooft dat niks voor deze wedstrijd. Beide teams hebben te maken met een kwakkelend seizoen en zijn op zoek naar een overwinning. Feyenoord heeft nog oog op de tweede plaats, terwijl AZ een overwinning nodig heeft om nog enigszins kans te maken op de derde eindklassering.

Wellicht dat de eerste basisplaats in maanden voor Ruben van Bommel AZ vleugels kan geven in het eigen AFAS Stadion.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip AZ - Feyenoord

Datum: 05-04-2025 Aftrap: 16:30 Locatie: AFAS Stadion (Alkmaar)

Uitzending AZ - Feyenoord: TV kanaal en online livestream s

De Eredivisie wedstrijden kijk je gemakkelijk en snel via ESPN Compleet, in de Canal+ app. De CANAL+ app is beschikbaar op iedere smart-tv. Heb je geen smart-tv? Geen probleem! Download de Canal+ app op je telefoon. Je kunt de wedstrijd dan op je telefoon kijken of streamen naar je tv.

Sluit een abonnement af bij Canal+, nu tijdelijk 1 maand voor 3,99 euro (73% korting) en kijk snel en gemakkelijk binnen 5 minuten naar je favoriete wedstrijd. Je ontvangt Canal+ ESPN Compleet, live TV (75 zenders) en films en series voor € 14,95.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen AZ

AZ zal het tegen Feyenoord moeten doen zonder sterkhouder Jordy Clasie. Hij ligt er voorlopig uit en hoopt op tijd hersteld te zijn voor de bekerfinale.

Verder zullen ook Lahdo, Maikuma en Mijnans er sowieso niet bij zijn. Jayden Addai is een twijfelgeval. Penetra keert terug van een schorsing en zal dus beschikbaar zijn voor trainer Maarten Martens.

Selectie AZ 2024/25

Positie Spelers Keepers Owusu-Oduro, Zoet, Verhulst, Deen Verdedigers Goes, Penetra, Dekker, Martins Indi, Schouten, Møller Wolfe, De Wit, Maikuma Middenvelders Koopmeiners, Belic, Clasie, Smit, Buurmeester, Mijnans, Kasius Aanvallers Daal, Van Duijn, Sadiq, Poku, Parrott, Meerdink, Addai, Lahdo, Van Bommel

Blessures en schorsingen Feyenoord

Bij Feyenoord is het dit seizoen vaker de vraag wie er wel zijn, dan wie er niet zijn. Ook dit keer hebben er weer een aantal mutaties plaatsgevonden in de ziekenboeg. Zo verliet Thomas Beelen geblesseerd het veld tegen FC Groningen. Hij zal er dan ook niet bij zijn tegen AZ. Hugo Bueno keert terug in de selectie.

Daarnaast heeft Feyenoord nog een flinke waslijst aan spelers die voor langere tijd uitgeschakeld zijn: Bijlow, Lotomba, Nadje, Timber, Stengs, Nieuwkoop, Targhalline.

Selectie Feyenoord 2024/25

Positie Spelers Keepers Wellenreuther, Andreev, Ka Verdedigers Read, Hancko, Beelen, González, Trauner, Mitchell, Bueno, Smal, Hartman, Giertshove, Plug Middenvelders Moder, 't Zand, Hwang, Milambo, Zerrouki, Kraaijeveld Aanvallers Ivanusec, Hadj Moussa, Ueda, Paixão, Osman, Carranza, Redmond, Sliti

Recente vorm AZ

Datum Wedstrijden Competitie 01-04-2025 AZ 2-2 RKC Eredivisie 29-03-2025 NEC 3-3 AZ Eredivisie 16-03-2025 Ajax 2-2 AZ Eredivisie

Recente vorm Feyenoord

Datum Wedstrijden Competitie 02-04-2025 Feyenoord 4-1 FC Groningen Eredivisie 30-03-2025 Feyenoord 3-2 Go Ahead Eagles Eredivisie 16-03-2025 FC Twente 2-6 Feyenoord Eredivisie

Handige links