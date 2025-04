Dreun voor Bayern München, kort voor Champions League-kraker tegen Inter: 'Extreem zuur'

Zorgen bij Bayern München na de 1-3 overwinning op FC Augsburg van vrijdagavond. Jamal Musiala viel namelijk uit met een hamstringblessure en het lijkt erop dat de aanvallende middenvelder de komende tijd nodig zal hebben om te revalideren.

Musiala poetste kort voor het rustsignaal de achterstand van Bayern weg in Augsburg. Kort na de hervatting moest de international van Duitsland de strijd staken vanwege problemen met zijn hamstring. Met de steun van twee leden van de medische staf verliet de aangeslagen Musiala het veld.

Het uitvallen van Musiala kwam Bayern niet duur te staan in de WWK Arena. Door treffers van Harry Kane en Chrislain Matsima (eigen doelpunt) gingen de drie punten mee terug richting München.

''Dit is natuurlijk extreem zuur. Of het nu Jamal is of iemand anders. Het is krankzinnig wat voor blessures we nu hebben'', treurt aanvoerder Joshua Kimmich na afloop in gesprek met BILD.

Sportief directeur Max Eberl vreest dat Musiala voorlopig niet inzetbaar is voor trainer Vincent Kompany. ''Het ziet er niet goed uit voor Jamal. Hij ontbreekt sowieso dinsdag tegen Inter.'' Bayern treedt volgende week aan in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League.

Diverse spelers van Bayern bevinden zich momenteel in de ziekenboeg. Aleksandar Pavlovic, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Kingsley Coman en Hiroki Ito zijn allemaal vanwege diverse blessures niet inzetbaar bij de grootmacht.

Müller is wél inzetbaar en fungeerde tegen Augsburg als vervanger van Musiala. Of de aanvaller met een aflopend contract ook volgend seizoen bij Bayern speelt, weet Eberl nog niet. ''Als er nieuws is, dan zullen we dat laten weten.''