Thomas Müller meldt zich op social media met groot nieuws over zijn voetbalcarrière

Thomas Müller vertrekt na dit seizoen bij Bayern München. Dat laat de 35-jarige middenvelder weten middels een emotionele afscheidsbrief op social media. De Duitser zelf had zijn contract het liefst willen verlengen.

“Beste Bayern-fans, na alle speculaties over mijn persoon wil ik met deze brief graag de gelegenheid aangrijpen om duidelijkheid te scheppen. Zelfs na al die jaren heb ik, ongeacht mijn speeltijd, nog steeds ontzettend veel plezier in het samen op het veld staan met de jongens en samen strijden voor onze kleuren en titels.

Deze rol had ik me ook in het komende seizoen goed kunnen voorstellen. De club heeft echter besloten om geen nieuw contract met mij te sluiten voor volgend seizoen. Hoewel dit niet overeenkwam met mijn persoonlijke wensen, is het belangrijk dat de club zijn visie volgt. Ik respecteer deze beslissing.”

Müller geeft aan altijd verbonden te blijven met Bayern München. “Nu ligt de volledige focus op onze sportieve doelen dit seizoen. Het zou een droom zijn om de landstitel weer naar München te brengen en eind mei de Champions League-finale in eigen huis te spelen. Daar zal ik alles voor geven!”

Het afscheid van Müller betekent het einde van een tijdperk. De goaltjesdief werd in 2000 opgenomen in de jeugdopleiding van Bayern München en speelde sindsdien nooit meer voor een andere club.

Tot dusver kwam Müller tot liefst 743 officiële duels namens het eerste elftal van Bayern. Daarin was hij goed voor 247 goals en 273 assists.

Ook dit seizoen komt Müller vrijwel elk duel namens zijn club in actie. Hij moet het echter wel voornamelijk doen met een rol als invaller.