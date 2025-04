Valentijn Driessen: 'Wat moet je met die jongen? Hoe serieus moet je hem nemen?'

Valentijn Driessen kraakt vrijdag in de podcast van De Telegraaf genaamd Kick-Off weer eens kritische noten over Noa Lang. Hij is van mening dat het gedrag van de vleugelaanvaller buiten het veld te veel de boventoon voert. Lang zou veel bepalender moeten zijn voor PSV, zo luidt het oordeel.

Lang plaatste dinsdagmiddag een foto in zijn Instagram verhaal waarop te zien is dat hij na de wedstrijd met het shirt van Ajax-spits Brian Brobbey over de schouder loopt. Fans van PSV namen hem dat niet in dank af.

“Foto met een Ajax-shirt over je schouders op Insta zetten 2 dagen nadat je definitief de titel hebt verspeeld notabene tegen hen, had hem gewoon aan Napoli verkocht in de winter, onruststoker dat hij is”, plaatste een gebruiker op X. Onder het bericht van de woedende fan wordt de actie van Lang door meer supporters veroordeeld. Lang heeft de post inmiddels offline gehaald.

Reactie Driessen

''Wat moet je met die jongen voor de rest? Hoe serieus moet je hem nemen?'', haalt Driessen min of meer zijn schouders op als Lang ter sprake komt in de podcast.

''Eigenlijk hoef je hem niet serieus te nemen wat dat betreft. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je iedereen in Eindhoven tegen je in het harnas jagen? Zeker als je niks presteert. Dan moet je eigenlijk je mond houden'', geeft de voetbaljournalist als gratis advies mee aan de veelbesproken PSV'er.

Mike Verweij neemt Lang vervolgens enigszins in bescherming. ''Ik begreep dat het een nieuwe tattoo was. En dat shirt had hij van Brian Brobbey gehad. Ja, het is super onhandig. Maar om daar nou zoveel ophef over te maken...'

''Ik snap wel dat er frustratie is in Eindhoven na de wedstrijd tegen Ajax van zondag. En Noa Lang is Noa Lang'', aldus Verweij, die direct een weerwoord krijgt van Driessen. ''Hij weet het allemaal mooi te vertellen. Maar dan moet je het ook op het veld laten zien. En dat doet hij niet. In de grote wedstrijden staat hij er niet.''

''In zijn beginperiode bij PSV dacht je dat hij volwassen was geworden. Toen had hij ook de gunfactor. Daarna raakte hij geblesseerd, en sindsdien is het huilen met de pet op. En de manier waarop hij passeert in de breedte... Dat kan jij ook. Dat is niet zo moeilijk'', is Driessen allerminst onder de indruk van het aanvalsspel van Lang.

''Maar het gaat erom dat je beslissend bent tegen Ajax. Dat je er dan staat en je ploeg op sleeptouw neemt. Als jij zogenaamd de beste speler van PSV bent'', aldus de chef voetbal van de ochtendkrant.