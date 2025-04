Van Hanegem ergert zich aan aanvaller Feyenoord: ''Hij is alleen maar aan het klooien'

Willem van Hanegem kijkt als supporter naar elke wedstrijd van Feyenoord. Toch zit hij zelden op zijn gemak als zijn grote liefde aan het werk is. ''Je wint wel, maar je weet het nooit zeker bij Feyenoord dit seizoen'', verzucht De Kromme, die de club als speler en trainer diende.

''Weet je wat gek is? Dat willen ze liever niet horen. Ik heb elke keer de angst dat het verkeerd afloopt. Dat is het hele seizoen door'', geeft Van Hanegem zijn gevoel over Feyenoord prijs in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

Feyenoord zegevierde deze week tegen Go Ahead Eagles (3-2) en FC Groningen (4-1). Desondanks is Van Hanegem niet helemaal tevreden, zeker niet over een speler die eerder dit seizoen nog tot de uitblinkers behoorde aan Rotterdamse zijde.

''Anis Hadj Moussa was alleen maar aan het klooien'', zat Van Hanegem zich woensdag te ergeren aan de soms flegmatieke aanvaller. De trainer in ruste is sowieso niet bijster onder de indruk van de vierklapper van Feyenoord tegen de Trots van het Noorden.

''Elke keer dacht ik: het is nog niet afgelopen. Dat mag natuurlijk niet als Feyenoord tegen zo’n ploeg in eigen stadion speelt'', is Van Hanegem van mening dat Feyenoord tegen clubs van het kaliber-Groningen altijd de dominante ploeg moet zijn

''Zelfs met een 2-0 voorsprong zijn we nog niet zeker dat we drie punten halen'', sluit de bezorgde analist met een kritische toon af zijn bijdrage aan de podcast af.

Feyenoord verdedigt zaterdag de derde plaats in de Eredivisie. Dat gebeurt op bezoek bij AZ, dat inmiddels een achterstand heeft van zeven punten op de ploeg van Robin van Persie.