Pak 50x je inzet als Turkije dinsdag de kwartfinale haalt op EURO 2024!

Turkije staat in de achtste finale van het EK tegenover Oostenrijk. Welk land staat binnenkort in de kwartfinale van EURO 2024? Win vijftig keer je inzet bij winst van Turkije. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Turkije kent tot dusver een sterk EK. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella sloot de groepsfase af met een 1-2 overwinning op Tsjechië. Als beloning volgt dinsdag een ontmoeting met het verrassend sterke Oostenrijk in de Red Bull Arena in Leipzig.

Oostenrijk maakte vorige week dinsdag veel indruk met de 2-3 overwinning op het kwetsbare Nederlands elftal. Bondscoach Ralf Rangnick wil dolgraag de kwartfinale op het EK halen. Daarvoor dient dinsdagavond dus te worden afgerekend met Turkije. Het belooft een spannend duel te worden.

