Pak 50x je inzet als Nederland vrijdag scoort tegen Frankrijk op het EK!

Voor het Nederlands elftal staat de kraker tegen Frankrijk op het programma. Wint het elftal van bondscoach Ronald Koeman ook zijn tweede groepsduel? Win vijftig keer je inzet als Oranje scoort. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Nederland had zondag de nodige moeite met Polen, dat op voorsprong kwam in Hamburg. Cody Gakpo maakte snel gelijk en het was supersub Wout Weghorst die kort voor het einde voor de winnende treffer zorgde in het Volksparkstadion. Drie belangrijke punten dus voor Oranje.

Scoort Nederland tegen Frankrijk? Win vijftig keer je inzet bij een goal van het Nederlands elftal. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken! Deze UniBoost is te spelen voor nieuwe klanten van 24 jaar en ouder.

Frankrijk had het maandagavond ook moeilijk, maar wist desondanks met 1-0 te winnen van Oostenrijk. Na afloop ging het enkel over de gebroken neus van Kylian Mbappé. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Franse superster vrijdagavond ontbreekt in de ontmoeting met Nederland.

Zie jij het Nederlands elftal scoren tegen Frankrijk? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties